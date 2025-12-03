Trump anunció que comenzarán los ataques por tierra 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el ejército de su país está listo para iniciar ataques por tierra en Venezuela.

En el marco de una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump insistió que muy pronto comenzarán los ataques contra los cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, en el marco de la Operación Lanza del Sur.

“Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos”, expresó.

El mandatario dijo que los ataques por tierra son más fáciles y que las cifras de tráfico de drogas han bajado después de que, a principios de septiembre, Estados Unidos iniciara una ofensiva en el mar Caribe y el océano Pacifico que hasta ahora lleva alrededor de 20 embarcaciones hundidas y más de 20 presuntos narcotraficantes muertos.

“Entonces, las familias podrán vivir sin el miedo de que su hijo o su hija tomen una pastilla para divertirse un poco y acaben muriendo en 60 segundos.Vamos a acabar con esos hijos de perra”, añadió.

Trump también dijo que si bien Venezuela ha sido peor que la mayoría, hay otros países que envían “sus narcotraficantes” a Estados Unidos por lo que advirtió que cualquier nación que mande drogas a territorio norteamericano está sujeto a ataques y en ese sentido sugirió que Colombia podría ser incluido en esta lista de operaciones terrestres.

Como respuesta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó a su homólogo estadounidense a ir a su país para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.

Petro, quien ha criticado las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, agregó que sin misiles su gobierno ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína desde agosto de 2022.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.