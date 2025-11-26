El Mañanero del 26 de noviembre: Violencia contra la mujer y las denuncias en redes

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 26 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

¿Por qué denunciar en redes sociales? A propósito del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los casos recientes del #Fotonarcisista y una denuncia de acoso laboral en el seno de una organización de béisbol, especialistas explican que el ‘escrache’ digital surge cuando las instituciones fallan. El silencio no es consentimiento, es supervivencia ante el trauma y el miedo al poder.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Comedores resisten como una opción frente al hambre

En Táchira aumenta demanda de boletos por suspensión de vuelos internacionales

Persecución política y sextorsión se suman a violencia contra venezolanas

Edmundo González: “Recordar a las presas políticas es un deber para quienes creemos en la paz”

Más de 20 vuelos internacionales han sido cancelados desde el 22Nov

Trump planea llamar a Maduro por teléfono según medio estadounidense

Lo que rompe en redes

Las redes se revolucionaron al difundirse la noticia de que la actriz estadounidense Scarlett Johanson protagonizará la cinta “El Exorcista” de Mike Flanagan.

“Scarlett es una actriz brillante cuyas cautivadoras actuaciones siempre parecen realistas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla”, afirmó Flanagan.

Azuquita pa’l café

Después de siete años conquistando paladares en Nueva York, el chino venezolano Yony Hung inauguró un local a Madrid, al que también llevará su receta única que combina sabores de Venezuela con ingredientes de la gastronomía asiática.

La Ñapa (recomendamos…)

¿La lucha contra el narcotráfico explica la tensión en el Caribe? Este fue el tema que se abordó en La Conversa de ARI de este 25 de noviembre.