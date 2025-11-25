Más de 20 vuelos internacionales han sido cancelados desde el 22N

Al menos 22 vuelos internacionales que debían salir de Venezuela han sido cancelados desde el pasado 22 de noviembre, cuando la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos instó a extremar precauciones sobre el territorio nacional.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE son más de 20 las cancelaciones, incluyendo la aerolínea española Iberia, que informó que no volará a Venezuela hasta el próximo 1 de diciembre.

Según la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Iberia mantiene una frecuencia de cinco vuelos semanales a Caracas, exceptuando viernes y domingos.

A esta medida, también se sumó Air Europa que, de acuerdo a fuentes de la aerolínea, reanudarán operaciones cuando las condiciones sean apropiadas.

La compañía de Portugal TAP también suspendió su ruta al aeropuerto internacional de Maiquetía. Lo propio hizo Plus Ultra, que opera entre Madrid y Caracas, y Turkish Airlines, la cual conecta con la ciudad de Estambul.

No solo las aerolíneas europeas acataron las recomendaciones de la agencia estadounidense, también la colombiana Avianca y la chilena Latam. Además, se sumó la brasileña GOL, que tiene una ruta entre la capital venezolana y Sao Paulo.

Según información proveniente de las propias aerolíneas, las locales Avior, Rutaca, Conviasa y Venezolana de Aviación están operando con aparente normalidad.

Laser suspendió los vuelos hasta el jueves 27 de noviembre y Estelar hasta el 28 de noviembre.

IATA denuncia amenazas del INAC

El Instituto Nacional de Aeronáutica (INAC) emitió una advertencia a las compañías que suspendieron temporalmente sus operaciones, exigiendoles que retomen sus respectivas rutas en un lapso de 48 horas o enfrentarán un despojo de sus derechos de tráfico.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa a unas 350 aerolíneas, criticó la medida de las autoridades venezolanas y advirtió que la decisión “reducirá aún más la conectividad del país, que ya es uno de los menos conectados de la región”.

Desde el organismo hicieron un llamado al diálogo y enfatizan en que las suspensiones “son medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, de acuerdo con los estándares internacionales”.

Este lunes 24, autoridades gubernamentales y representantes de líneas aéreas se reunieron para buscar una solución al conflicto y garantizar de alguna manera los derechos de los pasajeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.