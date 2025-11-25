Edmundo González: “Recordar a las presas políticas es un deber para quienes creemos en la paz”

Este martes, 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el líder de oposición, Edmundo González Urrutia, recordó que en Venezuela permanece oculta una forma de violencia contra las mujeres que están en prisión por motivos políticos.

“Recordar a las presas políticas es un deber para quienes creemos en la paz”, expresó González Urrutia a través de su cuenta en X.

El líder de oposición, exiliado en España, aseguró que la prisión política de mujeres no solo afecta a quienes están tras las rejas. Desestructura hogares completos, profundiza la pobreza y aumenta la vulnerabilidad de comunidades enteras.

Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y para mí es necesario recordar una forma de violencia que permanece oculta en Venezuela es la que viven las mujeres sometidas a prisión por motivos políticos.



Hace unos días vimos el informe del… pic.twitter.com/aDVHIAyoOS — Edmundo González (@EdmundoGU) November 25, 2025

Actualmente, 178 mujeres están detenidas en Venezuela por razones políticas en un sistema penitenciario que no contempla embarazo, postparto ni lactancia, no brinda atención ginecológica eficaz e ignora las necesidades de higiene y salud menstrual.

Las mujeres en prisión también se enfrentan a violencia sexual, abortos forzados, sexo transaccional, esclavitud sexual, violencia reproductiva y afectación de la salud menstrual.

“Estas prácticas no solo vulneran derechos individuales: erosionan las bases mismas de la convivencia democrática y del Estado de derecho”, afirmó González.

Edmundo González Urrutia recordó que en Venezuela el 75% de los cuidados del hogar recae sobre la figura materna, lo que implica que, con cada detención se perciben menos ingresos, mayores cargas para las familias y el continuo debilitamiento del tejido social.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

