Aló, presidente: Trump planea llamar por teléfono a Maduro según medio estadounidense 

De acuerdo al medio digital Axios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea mantener una conversación telefónica con Nicolás Maduro.

Según el portal estadounidense, la llamada aún no tiene fecha y está en fase de planificación.

“Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento”, aseguró un funcionario estadounidense cercano a supuestas conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores.

La información llega después de que otros medios reportaran que la operación militar estadounidense sobre Venezuela, que ha estado desplegada en el Caribe desde septiembre, podría entrar en una nueva fase con acciones encubiertas.

Desde que empezó la avanzada contra el narcotráfico, la Armada de los Estados Unidos ha hundido a más de 20 embarcaciones que transportaban supuesta droga y matado a alrededor de 80 personas.

Apenas este lunes 24 de noviembre, el Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO por sus siglas en inglés).

De acuerdo al departamento que conduce Marco Rubio, la cúpula militar y el gobierno venezolano están estrechamente vinculados a esta organización.

“En Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela”, dijo recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar.

“Venezuela desestabilizó la región al llevar a una crisis de refugiados, es la base para los operativos de terror del Hizbulá”, agregó el diplomático.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.