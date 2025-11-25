En Táchira aumenta demanda de boletos por suspensión de vuelos hacia Venezuela

Los boletos en el aeropuerto de San Antonio del Táchira, en el municipio fronterizo Bolívar, se agotaron para este martes y miércoles tras el esperado aumento en la demanda por las suspensiones de vuelos hacia Venezuela de al menos nueve aerolíneas internacionales.

Así lo indicaron fuentes consultadas por Diario La Nación al destacar que varios pasajeros han sido redireccionados al aeropuerto de Santo Domingo y otros han tomado la decisión de viajar vía terrestre, por la falta de cupos.

Y es que muchos de los viajeros varados en el aeropuerto de El Dorado (más de 1500 en los últimos días), han decidido seguir por la ruta Bogotá – Cúcuta para entrar vía terrestre a Venezuela y así agarrar — sí las circunstancias lo permiten –, un vuelo hacia el centro del país.

El analista en temas de frontera, William Gómez, había alertado este lunes sobre el aumento significativo de viajeros en los aeropuertos de Cúcuta y San Antonio del Táchira, debido a las suspensiones de vuelos por parte de aerolíneas internacionales.

Demanda podría llegar a 12 000 usuarios semanales

En el aeropuerto Cipriano Castro no descartan la posibilidad de que abran otras frecuencias para atender la alta demanda. El gobierno de Venezuela dio a las aerolíneas internacionales 48 horas para retomar los vuelos suspendidos.

De seguir este escenario en los próximos días, el analista Gómez estima que la cifra semanal de usuarios en el aeropuerto internacional Cipriano Castro pudiera aumentar de 4500 a 12 000, lo que obligaría a las aerolíneas Conviasa, Estelar, Rutaca y Turpial a incrementar sus frecuencias.

«Para este jueves 27 de noviembre, por ejemplo, quedan muy pocos cupos», subrayó otra fuente al puntualizar que, si el escenario continúa, sería necesario crear un plan de atención que dé respuesta a la mayoría de usuarios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.