Presidente de EspaÃ±a llama al diÃ¡logo entre Venezuela y EEUU

El presidente del gobierno de EspaÃ±a, Pedro SÃ¡nchez, pidiÃ³ este domingo que se abran los espacios para el diÃ¡logo y el respeto al derecho internacional ante la situaciÃ³n entre Estados Unidos y Venezuela, luego de la administraciÃ³n de Donald Trump desplegara desde el pasado mes de agosto equipos militares en el Caribe para luchar contra el narcotrÃ¡fico.

“Siempre hemos tenido la misma posiciÃ³n en cada uno de los conflictos y es abrir espacios de diÃ¡logo de respeto al derecho internacional y eso es lo que tambiÃ©n pedimos en esta cuestiÃ³n”, sostuvo SÃ¡nchez tras ser consultado en rueda de prensa despuÃ©s de la cumbre del G20.

Pedro SÃ¡nchez tambiÃ©n recordÃ³ que EspaÃ±a no reconoce a NicolÃ¡s Maduro como presidente electo y resaltÃ³ que esa condiciÃ³n “no es Ã³bice para que no se respete el derecho internacional”.

“Claramente no hemos reconocido el resultado electoral y no reconocemos al presidente Maduro como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las Ãºltimas elecciones. Pero eso no es Ã³bice para que no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diÃ¡logo que puedan dar soluciÃ³n a esta crisis de una manera pacÃ­fica”, aÃ±adiÃ³ SÃ¡nchez.

Varias aerolÃ­neas de Europa y AmÃ©rica cancelaron vuelos hacia Venezuela despuÃ©s de que la AdministraciÃ³n Federal de AviaciÃ³n de Estados Unidos emitiera un aviso internacional con esa advertencia.

*Con informaciÃ³n de TC y EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.

