Presidente de EspaÃ±a llama al diÃ¡logo entre Venezuela y EEUU

El presidente del gobierno de EspaÃ±a, Pedro SÃ¡nchez, pidiÃ³ este domingo que se abran los espacios para el diÃ¡logo y el respeto al derecho internacional ante la situaciÃ³n entre Estados Unidos y Venezuela, luego de la administraciÃ³n de Donald Trump desplegara desde el pasado mes de agosto equipos militares en el Caribe para luchar contra el narcotrÃ¡fico.
“Siempre hemos tenido la misma posiciÃ³n en cada uno de los conflictos y es abrir espacios de diÃ¡logo de respeto al derecho internacional y eso es lo que tambiÃ©n pedimos en esta cuestiÃ³n”, sostuvo SÃ¡nchez tras ser consultado en rueda de prensa despuÃ©s de la cumbre del G20.
Pedro SÃ¡nchez tambiÃ©n recordÃ³ que EspaÃ±a no reconoce a NicolÃ¡s Maduro como presidente electo y resaltÃ³ que esa condiciÃ³n “no es Ã³bice para que no se respete el derecho internacional”.
“Claramente no hemos reconocido el resultado electoral y no reconocemos al presidente Maduro como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las Ãºltimas elecciones. Pero eso no es Ã³bice para que no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diÃ¡logo que puedan dar soluciÃ³n a esta crisis de una manera pacÃfica”, aÃ±adiÃ³ SÃ¡nchez.
Varias aerolÃneas de Europa y AmÃ©rica cancelaron vuelos hacia Venezuela despuÃ©s de que la AdministraciÃ³n Federal de AviaciÃ³n de Estados Unidos emitiera un aviso internacional con esa advertencia.
*Con informaciÃ³n de TC y EFE
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.