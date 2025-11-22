El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino LÃ³pez, afirmÃ³ que Â«ningÃºn despliegue aeronaval, por mÃ¡s poderoso que se crea, e intimidatorio que pretenda serÂ» podrÃ¡ arrebatar la independencia del pueblo venezolano, ni de los pueblos del Caribe o LatinoamÃ©rica.

El militar condenÃ³ los ejercicios militares que Estados Unidos desarrolla en Trinidad y Tobago, a escasos metros de Venezuela, y afirmÃ³ que son una amenaza para la soberanÃ­a nacional y regional. InsistiÃ³ en que las acciones estadounidenses Â«no son maniobras inocentesÂ», pero sentenciÃ³: Â«Nada de eso nos va a quitar nuestra tranquilidadÂ».

El ministro tambiÃ©n expresÃ³ su decepciÃ³n por el papel del gobierno de Trinidad y Tobago, al permitir que su territorio fuera utilizado para realizar estos ejercicios militares, lo cual considerÃ³ una violaciÃ³n de la soberanÃ­a y dignidad de su pueblo. TambiÃ©n sostuvo que el pueblo trinitense no estÃ¡ de acuerdo con esas operaciones que, dice, Â«invaden su intimidad y tranquilidadÂ».

Padrino concluyÃ³ con un rechazo tajante a las maniobras y despliegues militares en la zona, afirmando que Venezuela no permitirÃ¡ que se pongan en peligro su soberanÃ­a ni la estabilidad de la regiÃ³n. Â«Basta ya de amenazas, basta ya de manipulaciones, basta ya de imposiciÃ³n del poderÂ», exclamÃ³, subrayando que estos ejercicios forman parte de una estrategia imperialista liderada por Estados Unidos para imponer su hegemonÃ­a.

Las tensiones entre Venezuela y Trinidad han escalado con el atraque en Puerto EspaÃ±a del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados. AdemÃ¡s, la Unidad 22 de ExpediciÃ³n Marina de Estados Unidos intensificÃ³ sus prÃ¡cticas en la isla entre el 16 y 21 de noviembre.

Durante un acto por el DÃ­a del MÃºsico, celebrado este sÃ¡bado 22 de noviembre, dijo que los venezolanos seguirÃ¡n su camino a la libertad e independencia con trabajo, dignidad y desarrollo, pese a las amenazas al despliegue militar que EEUU mantiene en el Caribe, que explica es para luchar contra el narcotrÃ¡fico, pero que NicolÃ¡s Maduro considera busca un cambio de rÃ©gimen.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.