El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino LÃ³pez, afirmÃ³ que Â«ningÃºn despliegue aeronaval, por mÃ¡s poderoso que se crea, e intimidatorio que pretenda serÂ» podrÃ¡ arrebatar la independencia del pueblo venezolano, ni de los pueblos del Caribe o LatinoamÃ©rica.
El militar condenÃ³ los ejercicios militares que Estados Unidos desarrolla en Trinidad y Tobago, a escasos metros de Venezuela, y afirmÃ³ que son una amenaza para la soberanÃa nacional y regional. InsistiÃ³ en que las acciones estadounidenses Â«no son maniobras inocentesÂ», pero sentenciÃ³: Â«Nada de eso nos va a quitar nuestra tranquilidadÂ».
El ministro tambiÃ©n expresÃ³ su decepciÃ³n por el papel del gobierno de Trinidad y Tobago, al permitir que su territorio fuera utilizado para realizar estos ejercicios militares, lo cual considerÃ³ una violaciÃ³n de la soberanÃa y dignidad de su pueblo. TambiÃ©n sostuvo que el pueblo trinitense no estÃ¡ de acuerdo con esas operaciones que, dice, Â«invaden su intimidad y tranquilidadÂ».
Padrino concluyÃ³ con un rechazo tajante a las maniobras y despliegues militares en la zona, afirmando que Venezuela no permitirÃ¡ que se pongan en peligro su soberanÃa ni la estabilidad de la regiÃ³n. Â«Basta ya de amenazas, basta ya de manipulaciones, basta ya de imposiciÃ³n del poderÂ», exclamÃ³, subrayando que estos ejercicios forman parte de una estrategia imperialista liderada por Estados Unidos para imponer su hegemonÃa.
Las tensiones entre Venezuela y Trinidad han escalado con el atraque en Puerto EspaÃ±a del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados. AdemÃ¡s, la Unidad 22 de ExpediciÃ³n Marina de Estados Unidos intensificÃ³ sus prÃ¡cticas en la isla entre el 16 y 21 de noviembre.
Durante un acto por el DÃa del MÃºsico, celebrado este sÃ¡bado 22 de noviembre, dijo que los venezolanos seguirÃ¡n su camino a la libertad e independencia con trabajo, dignidad y desarrollo, pese a las amenazas al despliegue militar que EEUU mantiene en el Caribe, que explica es para luchar contra el narcotrÃ¡fico, pero que NicolÃ¡s Maduro considera busca un cambio de rÃ©gimen.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.