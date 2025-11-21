El Mañanero del 21 de noviembre: otra adolescente detenida arbitrariamente

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes 21 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) denunció la detención arbitraria de la adolescente Samanta Hernández Castillo (16 años), quien fue sacada de su casa en El Valle, Caracas, este miércoles 19 de noviembre por funcionarios encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Según reportó el Clippve a través de su cuenta en X, tres camionetas con hombres vestidos de negro irrumpieron violentamente en la vivienda, amenazaron con armas a sus abuelos —adultos mayores—, sustrajeron teléfonos y pertenencias, y se llevaron a la adolescente a un lugar desconocido.

Samanta es hermana del Teniente Cristian Hernández, cuya esposa, Maykelis Borges, dio a luz estando detenida y aún permanece tras las rejas con su recién nacido. También es sobrina de Henry Castillo, igualmente detenido.

Lee más información aquí.

Recién salido del horno: otras noticias del día

CTV exige respeto a derechos laborales, libertad sindical y salario digno

Otorgan medidas cautelares a Enrique Márquez, Macario González y su familia y parientes del capitán Sequea

La Conversa | Maduro y Trump, del “face to face” a “estamos dispuestos a conversar”

COP30: países se unen en coalición para poner fin a los combustibles fósiles

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Se viralizó en redes un video en cámara rápida captura el último amanecer y atardecer del año en Utqiaġvik, Alaska, mientras la ciudad más septentrional de Estados Unidos entra en 65 días de noche polar.

Esto es un período de oscuridad prolongada que ocurre en las regiones del norte y del sur de la Tierra, dentro de los círculos polares. Por la ubicación cercana al Polo Norte de Utqiagvik y la inclinación del eje de la Tierra en su rotación, durante el invierno, en ese lugar solo hay unas pocas horas de tenue luz.

Es por esta razón que en esa localidad de Alaska, Estados Unidos, de poco más de 4000 habitantes, no volverá a salir por completo hasta el 22 de enero de 2026, mientras se avanza del solsticio de invierno al equinoccio de primavera.

A stunning timelapse captures the final sunrise and sunset of the year in Utqiaġvik, Alaska, as the northernmost U.S. town enters 65 days of polar night. 🌅 pic.twitter.com/5vkxKehhFb — AccuWeather (@accuweather) November 19, 2025

Azuquita pa’l café

La Ñapa (recomendamos…)

La aclamada y premiada serie documental The Beatles: Antología, un proyecto emblemático de Apple Corps, se estrenará en exclusiva en Disney+ a partir del 26 de noviembre. La producción original, que redefinió el género de los documentales musicales en los años 90, ha sido meticulosamente restaurada y remasterizada por el equipo de Peter Jackson.

La serie ofrece un recorrido íntimo y exhaustivo por la legendaria trayectoria de la banda, desde sus humildes comienzos en Liverpool y Hamburgo hasta la cima de la Beatlemanía y su impacto global en la contracultura de los 60, culminando con su eventual separación. El principal atractivo es que la historia es narrada por los propios miembros (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr) a través de entrevistas francas y material de archivo, ofreciendo una visión única de su proceso creativo y sus vidas. Además, esta nueva versión se ha ampliado de ocho a nueve episodios, incluyendo metraje inédito de las sesiones de reunión de Paul, George y Ringo en los años 90.