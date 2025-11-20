Clippve denunció detención arbitraria de adolescente de 16 años

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) denunció la detención arbitraria de la adolescente Samanta Hernández Castillo (16 años), quien fue sacada de su casa en El Valle, Caracas, este miércoles 19 de noviembre por funcionarios encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Según reportó el Clippve a través de su cuenta en X, tres camionetas con hombres vestidos de negro irrumpieron violentamente en la vivienda, amenazaron con armas a sus abuelos —adultos mayores—, sustrajeron teléfonos y pertenencias, y se llevaron a la adolescente a un lugar desconocido.

Samanta es hermana del Teniente Cristian Hernández, cuya esposa, Maykelis Borges, dio a luz estando detenida y aún permanece tras las rejas con su recién nacido. También es sobrina de Henry Castillo, igualmente detenido.

“Este nuevo hecho profundiza el patrón de represalias contra familias enteras, en abierta violación a los estándares internacionales de protección”, enfatizó el comité y recordó que de acuerdo con el derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, Samanta es una niña y debe ser protegida de cualquier forma de violencia, coerción o afectación a su integridad física y emocional.

El caso de Samantha Hernández se suma a la detención arbitraria de otros cuatro adolescentes acusados injustamente de terrorismo e instigación al odio, lo que según el Clippve, evidencia un patrón “crecientemente hostil contra la infancia y la adolescencia en Venezuela”.

🚨 DENUNCIA URGENTE | Detención arbitraria de una niña de 16 años en Venezuela



Alerta a los organismos internacionales

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó a los organismos internacionales de derechos humanos, en especial UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, sobre este hecho que viola gravemente la protección debida a niñas, niños y adolescentes.

“Llamamos a condenar con firmeza esta atrocidad contra la niñez y la adolescencia en Venezuela. El lugar de una niña es la escuela, el hogar y el amor de su familia, no una cárcel ni la violencia del Estado”, aseveró el Clippve.

La ONG exigió la inmediata liberación de la adolescente y que se garantice su protección integral conforme a lo establecido en la Lopnna y la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, pidió el cese de la persecución familiar y una investigación y sanción de los funcionarios responsables de este operativo ilegal.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

