CTV exige respeto a derechos laborales, libertad sindical y salario digno

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció la grave situación que viven los trabajadores venezolanos ante la “política sistemática de destrucción del salario y la violación de los derechos laborales y sindicales”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la CTV advirtió sobre el colapso del poder adquisitivo de los trabajadores y recordó que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 0,54 centavos de dólar estadounidense, desde hace tres años.

“Este monto no solo resulta insuficiente para cubrir las necesidades más básicas del trabajador y su familia, sino que constituye una auténtica política de exterminio del salario, las vacaciones y las utilidades, elementos fundamentales de la dignidad y el bienestar laboral Esta catastrófica devaluación del salario es la consecuencia directa de una inflación galopante y la incontrolable especulación en la economía”, se lee en el comunicado.

Inflación desbordada

La CTV atribuyó la situación a una “inflación galopante y a la especulación descontrolada” y mencionó las Proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de la Universidad Católica Andrés Bello, las cuales estiman que la inflación anual para el cierre de 2025 oscilará entre 220% y 270%, lo que “pulveriza cualquier ajuste nominal al ingreso”.

La confederación añadió que brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que incentiva a comerciantes a fijar precios en función del dólar más volátil y elevado, genera “un ciclo perverso de alza de precios, pérdida del poder adquisitivo del bolívar y marginación del salario mínimo como herramienta de subsistencia”.

La CTV también cuestiona el uso creciente de bonos y estipendios no salariales como mecanismo de compensación. Aunque estos pagos pueden ofrecer un alivio momentáneo, no inciden en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades ni horas extras. “El trabajador puede recibir más dinero en apariencia, pero sus derechos calculados sobre el salario base son prácticamente inexistentes”, advirtió el comunicado.

Rechazo a la “Constituyente de la Clase Obrera”

La CTV también denunció y rechazó las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de realizar la “Constituyente de la Clase Obrera”, figura que según la organización, “busca suplantar la autonomía de las organizaciones de los trabajadores y someterlas al control del Estado”.

“Este intento representa una violación a la Constitución y a la OIT, además de ser un golpe a la dirigencia sindical”, expresaron.

Finalmente, la CTV reiteró su compromiso con la “defensa irrestricta de los derechos laborales, la libertad sindical y la justicia social. Exigieron también la liberación inmediata de todos los dirigentes sindicales presos.

