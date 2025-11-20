La Conversa | Maduro y Trump: Del face to face a “estamos dispuesto a dialogar”

Un escenario donde Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sienten a dialogar no se percibe como posible según el análisis hecho por los directores de Runrunes, El Pitazo y Tal Cual en La Conversa de Última Hora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), efectuada este martes 18 de noviembre.

En esta edición del programa semanal de ARI para analizar el estatus del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, coincidieron en que es improbable que ambos gobernantes establezcan una negociación directa tal y como lo solicitó recientemente Maduro en su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Mientras Maduro advertía que quien quiera hablar con Venezuela lo debe hacer “face to face (cara a cara)”, Trump decía a periodistas en la Casa Blanca que “en algún momento hablaré con él (Maduro), a ellos les gusta hablar, yo hablaría con cualquiera”.

Tanto Amaya como Blanco sostuvieron que en caso de producirse unas eventuales conversaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, ven viable que Maduro siga aferrado al poder.

Por su parte, Batiz expresó que tomando en cuenta todo el despliegue ofensivo en el Caribe desde agosto, es factible que una virtual negociación sería para acordar el exilio del mandatario chavista.

El director de El Pitazo indicó que es complicado seguir viendo a Maduro como un líder estable luego que el Departamento de Estado designe al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

Recientemente el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció que el Cartel de los Soles será incluido en la misma categoría donde figuran el Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua, Hezbollah y Al Qaeda.

A juicio de Rubio y el propio Trump, Maduro es quien dirige el Cartel de los Soles.

Amaya apuntó que el lunes 24 de noviembre puede convertirse en una fecha icónica para Estados Unidos y Venezuela, porque ese día el Cartel de los Soles ingresará oficialmente al grupo de organizaciones terroristas.

Blanco recordó que si bien Trump sentenció en el pasado reciente que la decisión con respecto a Venezuela ya estaba tomada, todavía queda un margen de maniobra que puede depender de un posible diálogo.

“Pueden tener hasta el 24 para negociar”, dijo Amaya.

Batiz añadió que ese margen pareciera limitado porque el mismo Trump declaró que Maduro le había ofrecido “de todo” para quedarse en el poder y el inquilino de la Casa Blanca desechó la idea.

Todo sobre la mesa

Según el director de El Pitazo, debido a la relaciones que mantiene la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez con Qatar, este país sería una opción de exilio para Maduro y algunos de sus acólitos.

“También Turquía, Irán no me parece tanto, Cuba no, porque de darse una transición en Venezuela, esa nación seguiría junto a Nicaragua”, dijo el periodista de El Pitazo.

Batiz también informó que después de la visita a Miraflores del enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, el encargado de negocios John McNamara fungió como puente y últimamente la responsabilidad ha recaído en un funcionario de mediano perfil en la embajada norteamericana en Colombia.

Blanco sentenció que Trump se ha mostrado impredecible y contradictorio con respecto a Venezuela por lo que hacer pronóstico alguno es atrevido.

A juicio de Batiz, todos los posibles escenarios en torno al gobierno de Maduro se analizan a diario en las esferas del poder estadounidense.

“Desde los más leves hasta los más fuertes”.

Batiz informó que de acuerdo al medio The Washington Post, los blancos en un posible ataque estadounidense a Venezuela serían supuestos almacenes de drogas, defensas antiaéreas y símbolos de poder.

Casi sin respaldo

El director de Runrunes sostuvo que Maduro no cuenta con alianzas claras dentro del concierto internacional, salvo algunos ofrecimientos de intermediación con Estados Unidos de parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Blanco aseveró que en un escenario de transición, la mayor inquietud de la sociedad civil responde a que se conserve algún tipo de institucionalidad.

Con respecto al “Manifiesto de la Libertad” presentado por María Corina Machado este 18 de noviembre, Amaya expuso que este marca una especie de ruta de acción política, pensando en los días posteriores a una posible salida del poder por parte del chavismo.

Para Blanco significa una refundación del Estado y Batiz lo catalogó como un mensaje a fuerzas militares y policiales para que cumplan con su deber.

El director de Runrunes manifestó que mientras la agenda política marca el pulso de Miraflores y la Casa Blanca, la económica es la que mayor ocupa al venezolano común y corriente.

Para Batiz, la situación de pobreza se agrava a diario a niveles similares a los de 2017, con la salvedad que hace ocho años no habían productos en los anaqueles de los supermercados, actualmente existen, pero la mayoría de la población no puede comprarlos.

Afirmó que según un artículo publicado por El Pitazo, algunos estratos no tienen acceso a proteínas y consumen básicamente arroz, mantequilla y azúcar.

Amaya informó que de acuerdo a una encuesta de la organización Cáritas, 29,5% de los niños consultados padecen de desnutrición, 9,1% sufren de desnutrición aguda, 20,4% están en riesgo de desnutrición y 56% de las familias se ven en la obligación de endeudarse para poder comer.

“La crisis alimentaria no ha desaparecido”.

Batiz informó que en el entorno de María Corina Machado se maneja un viaje de la líder opositora a la ciudad noruega de Oslo para recoger su premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de este año.

Amaya recordó que la propia MCM dijo que la única forma de que viaje a Europa es que Maduro desaloje el poder.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.