El nuevo ataque a “narcolancha” que reveló Estados Unidos: lo que se sabe del hecho

Si algo se sabe de los ataques de la Armada de los Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe que supuestamente transportaban droga es que no hay cifras oficiales, nombres de víctimas ni inventario del supuesto contenido.

A punta de breves declaraciones escritas en su red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el hundimiento con ataques cinéticos de al menos cinco lanchas, aunque pudieran ser seis.

De acuerdo al mandatario republicano, en las arremetidas han fallecido 27 personas, de las cuales se desconoce identidad y cuyos familiares extrañamente no han denunciado un posible “uso excesivo de la fuerza” y tampoco ofrecido declaraciones a los medios públicos ni privados.

También se desconoce la ubicación exacta de los ataques y la nacionalidad de sus ocupantes, aunque se presume que son venezolanos.

Este martes 14 de octubre se produjo el “quinto” ataque a una supuesta narcolancha en la cual, según la Casa Blanca, murieron seis personas.

“Era un buque afiliado a una organización terrorista que transportaba droga en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela. Seis narcoterroristas varones a bordo murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”, escribió Trump en sus redes.

El gobernante estadounidense indicó que el Secretario de Guerra, Peter Hegseth, ordenó el ataque en aguas internacionales, pero como es costumbre no informó de dónde salió la embarcación con el supuesto cargamento.

De acuerdo a la Casa Blanca en el Caribe hay desplegados al menos ocho buques de guerra, más de 4.000 soldados, 10 cazas F-35 y un submarino nuclear que pertenecen a la Armada y operan en el marco del Comando Sur.

En septiembre comenzaron los ataques

El pasado 2 de septiembre se produjo el primer ataque letal contra un bote, que según Trump, pertenecía al Tren de Aragua y estaba tripulado por 11 personas.

“Literalmente hace unos minutos derribamos un barco que transportaba drogas, muchas drogas. Tenemos mucha droga entrando a nuestro país desde hace tiempo. Esas drogas salieron de Venezuela y están saliendo muy abundantemente desde allí. Muchas cosas están saliendo desde Venezuela, así que las eliminamos”, declaró el presidente estadounidense.

“Que esto sirva como aviso para cualquiera que esté pensando en introducir drogas a los Estados Unidos. Tengan cuidado”, advirtió Trump.

El ataque también fue confirmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que se trataba de un golpe a una organización narcoterrorista designada.

De acuerdo a una investigación de La Hora de Venezuela el bote salió de San Juan de Unare y tres pueblos vecinos en el estado Sucre.

Dos semanas después fue el segundo

El 15 de septiembre, Trump anunció un segundo ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra una embarcación que supuestamente llevaba narcóticos y donde perecieron tres personas.

“Estos carteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses de los Estados Unidos”, dijo entonces el mandatario estadounidense.

“¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, ¡lo estamos cazando! Las actividades ilícitas de estos carteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses”, añadió el republicano.

Confusión entre tercera y cuarta

Trump habló sobre un tercer ataque el miércoles 17 de septiembre, pero no dio mayores detalles, y el viernes 19 volvió a mencionar a una arremetida en el Caribe, sin embargo, no especificó si era un cuarto operativo o el mismo tercero al que se había referido a mitad de semana.

“Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico, con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales”, sentenció Trump.

El presidente estadounidense justificó la acción bajo la Ley de Poderes de Guerra.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, añadió.

Otro a principios de octubre

Ante la confusión y la falta de precisión de organismos oficiales, las agencias internacionales y medios en Estados Unidos calificaron el ataque del pasado 3 de octubre como el cuarto.

Según Hegseth, la arremetida ocasionó la muerte de tres personas.

“Nuestra inteligencia confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito de narcotráfico conocida”, dijo el secretario de Guerra.

El ataque se produjo luego que Trump enviara un memorando al Congreso donde afirma que Estados Unidos atraviesa por un “conflicto armado no internacional” y en el que calificó a los carteles de droga como “combatientes ilegales”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.