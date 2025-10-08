MCM: “El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”

La líder de oposición María Corina Machado aseguró que “El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”.

En entrevista para el programa La Tarde de NTN24 con la periodista Idania Chirinos, Machado afirmó que las fuerzas militares de Venezuela también quieren y anhelan un cambio.

“A ellos yo les he ofrecido la oportunidad, no de irse por ese despeñadero que ya cae maduro y que es irreversible, irremediable. Por eso te digo, hasta su propio entorno lo ha estado negociando a sus espaldas, ofreciendo fórmulas, cada uno sacrificando a Maduro y quedándose ellos”, dijo María Corina Machado.

A través de Zoom, Machado aseguró que la salida de Maduro es irreversible. “Es mentira que la transición no puede ser ordenada. Eso es mentira”.

Aquí vamos!

Del CAOS al ORDEN

De la MISERIA a la PROSPERIDAD

De la TIRANÍA a la LIBERTAD@NTN24 pic.twitter.com/bl9zgXb0sy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 7, 2025

La líder de oposición expresó que el régimen de Nicolás Maduro se propuso destruir la institución militar y avanzó mucho en ese sentido. Destacó que le toca a todos los venezolanos construir unas nuevas Fuerzas Armadas, realmente al servicio de la República democrática, nunca más de un grupo criminal.

“El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”: María Corina Machado (@MariaCorinaYA ), líder de la oposición en Venezuela, en La Tarde de NTN24 con @IdaniaChirinos pic.twitter.com/27wjaj0d57 — NTN24 (@NTN24) October 7, 2025

Con respecto a la decisión de Estados Unidos de poner fin a cualquier intento de mantener un diálogo diplomático con el gobierno venezolano indicó que: “Hay que ajustarse a lo que viene diciendo Donald Trump de manera recurrente y durante todos estos meses. Decir la verdad en Venezuela trae muchas consecuencias, lo hemos visto con todas esas personas presas, torturadas y humilladas”.

Machado aseguró que lo que se vive en Venezuela no es “una dictadura más” es “un conglomerado criminal complejo que representa una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

“La justicia estadounidense tiene mucha información de Venezuela. Si se trata de una estructura criminal, hay que aplicarle la ley y eso es lo que estamos viendo ahora”, agregó.

Machado también envió un contundente mensaje al pueblo colombiano: “Colombia tendrá paz porque Venezuela tendrá libertad”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

