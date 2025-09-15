Trump reporta tres muertos en segundo ataque contra presunta embarcación venezolana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la mañana de este lunes, 15 de septiembre, se produjo un segundo ataque contra una embarcación que presuntamente trasladaba “narcóticos ilegales” desde Venezuela hacia el país norteamericano.

En una publicación que hizo en la red social Truth, Trump informó que el ataque fue efectuado por las fuerzas militares de EEUU bajo sus órdenes y que estos presuntos cárteles, “identificados positivamente y extraordinariamente violentos”, fueron atacados en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Según la información del presidente estadounidense, el ataque ocurrió cuando “narcoterroristas venezolanos confirmados se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU”.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la política exterior y los intereses vitales de EEUU”, añadió Trump.

De acuerdo con la publicación, “el ataque resultó en la muerte de tres terroristas” masculinos, agregando que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido.

Para finalizar su mensaje, Trump lanzó una advertencia: “¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, ¡lo estamos cazando! Las actividades ilícitas de estos carteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses”.

OTRO ASESINATO EN EL CARIBE!!



Trump: EE.UU. lleva a cabo un SEGUNDO ATAQUE contra supuestos "narcoterroristas" venezolanos pic.twitter.com/zmcHkwwMpN — RedPichacosa (@RedPichacosa) September 15, 2025

Primera “narcolancha” atacada

El pasado 2 de septiembre, Trump anunció la destrucción de una lancha con droga en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, por parte de fuerzas militares de Estados Unidos.

De acuerdo con una investigación de La Hora de Venezuela, en la embarcación viajaban 11 personas, de las cuales 8 de ellos residían en San Juan de Unare y 3 de pueblos vecinos. El hijo del dueño de la lancha, quien iba a bordo, es uno de los fallecidos.

La administración de Nicolás Maduro afirmó que el video -que compartió Trump en la red social Truth- fue supuestamente creado con Inteligencia Artificial. Sin embargo, familiares y conocidos de los 11 fallecidos manifestaron su tristeza por la muerte de los tripulantes de, lo que desmiente la afirmación de que el video fue creado con Inteligencia Artificial.

Buque pesquero interceptado en días pasados

La administración de Nicolás Maduro denunció que el pasado viernes, 12 de septiembre, fue “asaltado de manera ilegal” el buque venezolano “Carmen Rosa”, el cual estaba tripulado por “nueve humildes pescadores atuneros”.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, esta embarcación “navegaba a 48 millas náuticas al noroeste de la Isla La Blanquilla”, la cual señalaron está ubicada “en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana”.

Mientras tanto, un funcionario estadounidense declaró al medio ABC News, señalando que la Guardia Costera a bordo del “USS Jason Dunham” registró el barco pesquero venezolano en busca de drogas siguiendo una pista, pero no encontraron ningún tipo de contrabando. También dijo que la embarcación estaba en aguas internacionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país