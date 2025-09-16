El Mañanero del 16 de septiembre: Trump reporta otro ataque a narcolancha

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 16 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Trump reporta tres muertos en segundo ataque contra presunta embarcación venezolana



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la mañana de este lunes, 15 de septiembre, se produjo un segundo ataque contra una embarcación que presuntamente trasladaba “narcóticos ilegales” desde Venezuela hacia el país norteamericano.

En una publicación que hizo en la red social Truth, Trump informó que el ataque fue efectuado por las fuerzas militares de EEUU bajo sus órdenes y que estos presuntos cárteles, “identificados positivamente y extraordinariamente violentos”, fueron atacados en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Según la información del presidente estadounidense, el ataque ocurrió cuando “narcoterroristas venezolanos confirmados se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU”.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

Sin mejoras salariales ni condiciones mínimas inicia el año escolar 2025-2026

Confirman paradero del periodista Rory Branker tras 206 días desaparecido

Maduro dijo que comunicaciones con Estados Unidos se encuentran en punto muerto

Corte de Apelaciones confirma fin de parole para venezolanos

Denuncian “arremetida contra los presos políticos” ante Embajada de España

La perla del fin de semana

Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano: “No sé en qué condiciones se encuentra Freddy. De manera extraoficial hemos tenido información de que se encuentra en El Rodeo. Voy al Rodeo y me lo niegan a las afueras”



Lo que rompe en redes

Este es el vídeo que acaba de publicar Trump del segundo ataque a una embarcación 🇻🇪en el Caribe, asesinando a 3 ocupantes. pic.twitter.com/9MApP7w6CB — Carlos Montero (@CMonteroOficial) September 15, 2025

Azuquita pa’l café

“Bidón” el particular desafío de fuerza que se volvió viral.

“Bidón”



Por este particular desafío de fuerza que se volvió viral.



pic.twitter.com/9otTgHpnFf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 15, 2025

La ñapa (recomendamos…)