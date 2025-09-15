Confirman paradero del periodista Rory Branker tras 206 días desaparecido

Este lunes, 15 de septiembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó que luego de 206 en paradero desconocido, se conoció que el periodista Rory Branker se encuentra detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleita (Zona 7).

Según información divulgada en la cuenta en X del Sntp, fue el mismo Rory quien se comunicó con su familia vía telefónica.

“Rory fue trasladado a ‘Zona 7‘ hace dos días, de acuerdo con lo que él mismo relató a su familia al comunicarse con ellos telefónicamente para informarles del sitio al que sería enviado. Su madre asegura que ‘dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable‘”, se lee en el post del sindicato.

#AlertaSNTP | El periodista de @la_patilla Rory Branker se encuentra en los calabozos de la PNB de Boleita (Zona 7), en #Caracas, desde donde se comunicó con su familia, luego de ser sometido a 206 días de desaparición forzada.

Su madre pudo verlo #15Sep



La cuenta en X Liberen a Rory Branker informó también que el periodista y editor del portal La Patilla fue trasladado hace dos días a la sede de la PNB en Boleíta.

Asimismo, señalan que lograron hacerle llegar algunos artículos básicos como: una colchoneta, una almohada, ropa, medicamentos y alimentos.

Pese a conocerse el paradero del periodista, la familia aún no tiene información oficial sobre su presentación ante tribunales ni sobre cargos que se le imputan. Indicaron que de los escritos que introdujeron ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, “nunca obtuvieron respuestas”.

🗣️Comunicado: Se confirma la ubicación de Rory Branker tras 206 días en desaparición forzada



Queremos informar a la opinión pública que, tras 206 días en desaparición forzada, hemos confirmado la ubicación de Rory.



“Rory es inocente, y las irregularidades y violaciones a sus derechos, así como a los de su familia, no pueden ser ignoradas. Exigimos de manera firme y urgente su libertad inmediata”, se lee en el post.

El caso del periodista Rory Branker ha sido ampliamente denunciado por organizaciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Federación Internacional de Periodistas, y ONG como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Justicia Encuentro y Perdón y Un Mundo Sin Mordaza.

El editor del portal La Patilla fue apresado por hombres que aparentemente forman parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.