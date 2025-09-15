TelegramWhatsAppFacebookX
Denuncian “arremetida contra los presos políticos” ante Embajada de España

Familiares de presos políticos se concentraron este lunes, 15 de septiembre, en los alrededores de la Embajada de España en Caracas para exigir la liberación de sus parientes, como parte de la “Segunda Ruta Global por la Justicia”, convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que se hará durante toda la semana también en las sedes diplomáticas de Suiza, Bolivia, Alemania e Italia.

Andreína Baduel, miembro del Clippve y hermana del preso político Josnars Baduel, alertó que “la arremetida en contra de los presos políticos se ha intensificado” a raíz “de la presión internacional”. Consideró que hay más restricciones y violaciones de derechos humanos. Ante eso, explicó que uno de los objetivos de esta ruta es “que se construya una comisión internacional, con veeduría de los organismos internacionales, para preservar la vida y la integridad de nuestros presos políticos”.

Por su parte, Aurora Silva de Superlano, esposa del dirigente político Freddy Superlano, denunció que desconoce el paradero de su pareja, quien habría sido trasladado desde El Helicoide hasta un centro de reclusión desconocido, junto con el periodista Roland Carreño. Así lo informó el partido Voluntad Popular el pasado 1 de septiembre.

“No sé en qué condiciones se encuentra Freddy. De manera extraoficial hemos tenido información de que se encuentra en El Rodeo. Voy al Rodeo y me lo niegan a las afueras (…) A veces pienso que si es que los funcionarios que yo hablo no tienen mamá o esposa (…) Más allá de lo que ellos trabajen, tienen que recapacitar. No es posible que entre nosotros mismos nos tratemos de esa manera”, denunció Aurora Silva.

Asimismo, la hermana de José Riera, dirigente de Voluntad Popular, denunció que tras 51 días desaparecido, no tiene información del paradero de su familiar. Lo único que pudo saber, de manera extraoficial, es que su hermano habría sido arrestado en Los Dos Caminos.

“Nos han negado el acceso a verlo, que reciba por lo menos lo mínimo que debe recibir una persona privada de libertad. Es un joven que tiene problemas de salud, es alérgico”, denunció la hermana de José Riera.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Redacción Runrun.es
