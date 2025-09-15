Corte de Apelaciones confirma fin de parole para venezolanos

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dio luz verde para que el gobierno de Donald Trump pueda poner fin al programa de parole humanitario que beneficiaba a unos 430 mil inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

La decisión es un espaldarazo a la orden emitida en mayo por la Corte Suprema, que ya había permitido la suspensión temporal de la medida mientras el caso se resolvía en instancias inferiores.

El Departamento de Justicia había solicitado en abril de este año una reversión de la orden de un tribunal de distrito, que había bloqueado la finalización del programa.

“Reconocemos los riesgos de daño irreparable expuestos de manera persuasiva en la orden del tribunal de distrito, pero en ausencia de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión”, escribió la Corte en un comunicado.

El parole, creado durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden, otorgaba a ciudadanos de estos cuatro países la posibilidad de ingresar de manera regular a Estados Unidos, vivir y trabajar durante un período de dos años.

Voceros de la Casa Blanca dijeron entonces que la medida buscaba reducir la migración irregular en la frontera sur.

En vista de esta resolución, quienes actualmente se encuentran en Estados Unidos bajo esta figura quedan expuestos a procesos de deportación en cuanto venzan sus permisos.

“Las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el gobierno les pidió. Pero la administración Trump, cruel e irracionalmente, no cumplió con la parte que le correspondía al gobierno”, señaló la directora legal del Justice Action Center, Esther Sung.

Sung dijo que pese a esta realidad, no desamparará a los migrantes.

“Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.