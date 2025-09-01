El Mañanero del 1 de septiembre: Silencio arropa procesos contra chavistas detenidos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 29 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El caso del diputado Julio César Torres nuevamente sacó a colación la vinculación de funcionarios oficialistas con graves delitos. Al menos 14 funcionarios chavistas o con vinculación al PSUV han sido detenidos por delitos relacionados al narcotráfico o corrupción en los últimos 10 años.

Lea el trabajo completo acá.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Presas políticas, las grandes olvidadas en las excarcelaciones en Venezuela

Noruega condena desapariciones en Venezuela y líderes opositores advierten: “No se trata solo de un régimen”

Tres venezolanos inician huelga de hambre frente a la CPI para exigir justicia contra crímenes de lesa humanidad

Aruba prolonga por 90 días la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

Relatores de la ONU advierten riesgo de deportación de cuatro activistas venezolanos

Venezuela y Colombia en negociaciones por Monómeros: ¿quién gana y quién pierde con la posible venta?

Dólar/Euro BCV

La perla del día

Para Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela no son actos de justicia, sino resultados de negociaciones políticas.

Lo que rompe en redes

Belinda se hinca ante Shakira como señal de respeto pero Shak siempre ha sido humilde y hace lo mismo 😌 pic.twitter.com/1LgnIIBH9v — 🐺🐾 (@_Licantropa) August 31, 2025

Azuquita pa’l café

La reacción de unas vacas al ver césped por primera vez después de 6 meses encerradas por el frío pic.twitter.com/kLgqn3OQF3 — Vive con Propósito. (@PropositoyVida) August 30, 2025

La ñapa (recomendamos…)