Aruba prolonga por 90 días la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

Las autoridades aeronáuticas de Aruba anunciaron la extensión por 90 días más de la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general desde y hacia Venezuela.
La información se dio a conocer a través de la cuenta en X del abogado especializado en temas aeronáuticos, Guillermo De Armas.
La restricción quedó registrada en el Aviso a los Aviadores (NOTAM) A0479/25, emitido por el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, principal terminal aérea de la isla caribeña.
En julio de este año, las autoridades arubeñas habían extendido por un mes y medio la medida, que se mantuvo activa hasta el 30 de agosto. La decisión actual amplía esa disposición inicial y mantiene cerrado el tránsito aéreo entre ambos territorios.
Desde 2019, las operaciones aéreas directas entre Venezuela y Aruba han estado sujetas a suspensiones y restricciones, lo que ha limitado el flujo de pasajeros y la actividad comercial en la región.
🚨#NOTAM A0479/25 del aeropuerto Reina Beatrix de Aruba:— Guillermo De Armas ✈ (@guilledearmas) August 30, 2025
➡️ Se prolonga la prohibición de vuelos entre Venezuela y Aruba por 90 días.
➡️Aplica para aviación general y comercial de pasajeros, carga y correo.
➡️Válido hasta el 27/11/2025. pic.twitter.com/IL5uAIVipx