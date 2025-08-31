TelegramWhatsAppFacebookX
Aruba prolonga por 90 días la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

Las autoridades aeronáuticas de Aruba anunciaron la extensión por 90 días más de la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general desde y hacia Venezuela.

La información se dio a conocer a través de la cuenta en X del abogado especializado en temas aeronáuticos, Guillermo De Armas.

La restricción quedó registrada en el Aviso a los Aviadores (NOTAM) A0479/25, emitido por el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, principal terminal aérea de la isla caribeña.

En julio de este año, las autoridades arubeñas habían extendido por un mes y medio la medida, que se mantuvo activa hasta el 30 de agosto. La decisión actual amplía esa disposición inicial y mantiene cerrado el tránsito aéreo entre ambos territorios.

Desde 2019, las operaciones aéreas directas entre Venezuela y Aruba han estado sujetas a suspensiones y restricciones, lo que ha limitado el flujo de pasajeros y la actividad comercial en la región.

La medida estará vigente hasta el próximo 27 de noviembre de 2025
