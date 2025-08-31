Noruega condena desapariciones en Venezuela y líderes opositores advierten: “No se trata solo de un régimen”

Este sábado, 30 de agosto, el gobierno de Noruega denunció el incremento de las desapariciones forzadas en Venezuela. Los líderes de la oposición venezolana agradecieron el pronunciamiento y recordaron que “No se trata solo de un régimen”.

En un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega expresó su preocupación por “las desapariciones asociadas con las elecciones presidenciales de julio de 2024”.

“Nos alarma el aumento del uso de desapariciones forzadas, los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de agentes del Estado y los homicidios ilícitos, entre otras violaciones”, señaló.

Asimismo, Noruega instó al régimen venezolano a “cumplir con el derecho internacional para prevenir daños irreparables a las víctimas, particularmente en casos de desaparición forzada”.

“La violencia política debe cesar inmediatamente y el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica debe ser respetado”, concluye el comunicado.

María Corina y Edmundo agradecen

Los líderes de oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se pronunciaron a través de sus cuentas en X para agradecer el pronunciamiento de Noruega.

A juicio de Machado el comunicado de Noruega “reivindica a las víctimas de la tiranía” y la lucha opositora “por la libertad, por la justicia y por la democracia” en Venezuela.

“El mundo democrático avanza con firmeza frente a las atrocidades del régimen criminal de (Nicolás) Maduro. La comunidad internacional sabe que no solo se trata de un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado. También que es ilegítimo y usurpador porque se robaron la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Maduro y su régimen se creyeron intocables, que podrían seguir actuando con impunidad. Pero se acabó”, expresó Machado.

Por su parte, Edmundo González Urrutia expresó sentir de cerca el dolor de una desaparición forzada, a propósito del caso de su yerno Rafael Tudares, quien sigue “desaparecido” desde el pasado 7 de enero cuando fue detenido.

“La desaparición forzada no puede seguir siendo utilizada como instrumento de persecución política. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, la justicia y la libertad”, expresó González.

Gobierno rechaza el comunicado de Noruega

El canciller de Venezuela, Yván Gil, rechazó las declaraciones de Noruega y acusó a la nación de “justificar” una agresión por parte de los Estados Unidos.

“Desde Venezuela rechazamos de manera firme la declaración de la Cancillería de Noruega que, en contra de la opinión de su propio pueblo, se suma a la amenaza contra nuestra soberanía, prestándose de manera vulgar y extravagante a atacar la democracia venezolana con argumentos forzados y manipulados, asumiéndose como jueces en la arena internacional”, dijo Gil en un mensaje en Telegram.

En ese sentido, dijo que Venezuela “rechaza el intervencionismo ilegal” e “inmoral de la Cancillería noruega en la vida interna de una democracia fuerte y participativa como la nuestra, y denuncia el intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

*Con información de DW