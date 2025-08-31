Tres venezolanos inician huelga de hambre frente a la CPI para exigir justicia contra crímenes de lesa humanidad

Tres venezolanos iniciaron este domingo, 31 de agosto, una huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, para exigirle al tribunal que acelere la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro.

Los manifestantes fueron identificados como Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras, quienes declararon que su acción busca llamar la atención de la comunidad internacional ante la falta de avances judiciales.

“Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela. Le pedimos a la CPI que actúe ya, porque no puede seguir la justicia esperando. No pedimos compasión, pedimos justicia y el fin de la narcotiranía criminal de Nicolás Maduro”, expresaron en un comunicado.

La Fiscalía de la CPI abrió formalmente en noviembre de 2021 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde febrero de 2014. No obstante, tras casi cuatro años de procedimiento, aún no se ha hecho pública ninguna orden de captura contra altos funcionarios del chavismo.

Caso Venezuela I

El caso Venezuela ante la CPI se remonta a 2018, cuando Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaron una denuncia conjunta que derivó en la apertura formal de la investigación en noviembre de 2021. Hasta la fecha, se trata de la única pesquisa activa de la CPI en América Latina. Las denuncias contra el régimen de Maduro incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos, hechos que han motivado la demanda internacional de justicia.

Mientras la investigación sobre Venezuela continúa bajo la dirección del fiscal adjunto y la atención internacional se mantiene sobre la CPI, el desarrollo del caso y la respuesta a las demandas de justicia de las víctimas siguen bajo observación global.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

*Con información de VPITV e Infobae