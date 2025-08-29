El Mañanero del 29 de agosto: Biagio Pilieri, un año detenido y aislado

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 28 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El periodista y líder del partido Convergencia, Biagio Pilieri, cumplió el 28 de agosto un año detenido y en aislamiento prolongado en El Helicoide.

A través de su cuenta en X, Machado expresó gran admiración por el periodista, dirigente político y coordinador del partido Convergencia Venezuela.

“Tú, que ya conocías lo que era el secuestro por parte del régimen, seguiste firme, al lado de los venezolanos, con la certeza de que nuestra única opción es avanzar hasta el final por nuestra LIBERTAD”, expresó Machado en X.

Recién salido del horno: otras noticias del día

La perla del día

“Nosotros ni subestimamos las amenazas, tampoco las sobreestimamos, ni mucho menos las desestimamos. Es como que alguien que diga ‘mira, van a poner una bomba en tal lado. Ah eso es jugando’. Aquí no hay nada jugando. Todo se investiga y debe llegarse a una conclusión para cerrar ese caso. ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Esa es una condición nuestra para enfrentar lo que sea por muy duro que sea”: Diosdado cabello, ministro de interior y justicia.

Lo que rompe en redes

Las redes se conmocionaron al conocer la revelación de Emma Hemming Willis, la esposa del afamado actor Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en el año 2023, enfermedad que ha avanzado progresivamente y le ha hecho olvidar hasta que es una estrella del cine.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, dijo Emma, ​​de 47 años, en un especial de ABC, tras informar que el actor de 70 años fue trasladado a una “segunda casa” cercana al hogar familiar, donde recibe atención especial las 24 horas del día.

“Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”, expresó.

Azuquita pa’l café

El venezolano Eugenio Suárez sigue encendido. Por segunda ocasión en su carrera supera la marca de los 40 jonrones y está a siete bambinazos de superar su récord de 49 en una misma temporada, que es también la cifra más alta conectada por un venezolano en la gran carpa.

¡¿Quién detiene a Eugenio Suárez?! 🤯



Ya son 42 jonrones para el Bolibomba en esta campaña. pic.twitter.com/AVojlzKn1Q — MLB Español (@mlbespanol) August 27, 2025

