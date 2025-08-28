“Nos preparamos para lo peor” y otras perlas de Diosdado Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles, 27 de agosto, que no subestiman las “amenazas” del gobierno de Estados Unidos y que se preparan “para lo peor”.

Durante su programa Con El Mazo Dando, transmitido en el canal oficialista Venezolana de Televisión, Cabello expresó: “Nosotros ni subestimamos las amenazas, tampoco las sobreestimamos, ni mucho menos las desestimamos. Es como que alguien que diga ‘mira, van a poner una bomba en tal lado. Ah eso es jugando’. Aquí no hay nada jugando. Todo se investiga y debe llegarse a una conclusión para cerrar ese caso. ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Esa es una condición nuestra para enfrentar lo que sea por muy duro que sea”.

“Amenazaron con enviar un submarino nuclear”

Durante su programa, Cabello aseguró que el gobierno de Estados Unidos amenazó con enviar “un submarino nuclear”.

“Por eso cuando el presidente Nicolás Maduro habló que en verdad lo que ellos estaban buscando era una operación de cambio de régimen y entonces se recogieron. Hasta un submarino nuclear amenazaron con enviar. ¿Eso lo vamos a tomar entonces como una mamadera de gallo? No, vale. Muy delicado. Un submarino nuclear, moviéndolo aquí en América, territorio libre de cualquier tipo de armas nucleares. Hay países que les gusta picarle torta al imperialismo”.

El narcotraficante Diosdado Cabello, en estado de pánico, denuncia que Estados Unidos está enviando un submarino nuclear a las costas venezolanas.

Ataques contra María Elvira Salazar y María Corina Machado

El dirigente oficialista dirigió ataques hacia la senadora republicana María Elvira Salazar y la dirigente opositora María Corina Machado. Según dijo, ambas son “hijas” del expresidente Colombiano Álvaro Uribe.

“María Elvira Salazar es de las estudiantes más aventajadas de Álvaro Uribe. La financia Álvaro Uribe. La llevó a senadora, así como llevaron a Pablo Escobar al Congreso colombiano, en Estados Unidos, el narcotráfico colombiano también tiene senadores y María Elvira Salazar es uno de ellos. Así como María Corina Machado es otra hija de Uribe. Hija política”.

Además, se refirió a una publicación de Salazar en donde hablaba de darle la razón a Machado en torno a “desobedecer” y manifestó que “Venezuela se va a levantar con dignidad y nada la detendrá”. Salazar agregó la frase “¿si Dios contigo, quién contra ti?”. Para Cabello, “Eso es masacre de un pueblo en el nombre de Dios. Pero si con alguien está Dios es con el pueblo de Venezuela”, dijo.

Preguntó por el Tren de Aragua

Diosdado Cabello también criticó al gobierno de Estados Unidos porque ya no se menciona el Tren de Aragua -la megabanda delictiva surgida en Venezuela- sino que ahora el gobierno norteamericano ha enfocado su discurso al tema del narcotráfico.

“¿Por qué no hablan del Tren de Aragua? ¿Qué pasó con el Tren de Aragua? ¿Se cayó el fake news con el Tren de Aragua? Antes veníamos del apoyo a Hezbolá y ahora, de repente el tema es el narcotráfico”.

Habla de Capriles

El oficialista también dirigió un mensaje al diputado electo de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Henrique Capriles, para increparlo a inscribirse en la Milicia, ya que el excandidato presidencial criticó a las personas que supuestamente piden una “invasión militar en Venezuela”.

“¿Capriles se fue a registrar en la Milicia Nacional Bolivariana? Estas frases deben acompañarse con acciones y no con habladera de gamelote”, dijo Cabello.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país