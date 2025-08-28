Henrique Capriles: “Oponerse a la guerra no significa defender a un régimen”

Henrique Capriles Radonski, diputado de la Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista afirmó que “oponerse a la guerra no significa defender a un régimen”, a propósito del despliegue militar que ha ordenado el presiente de los Estados Unidos, Donald Trump, cerca de las costas venezolanas con la intención de combatir el narcotráfico.

En entrevista para la cadena internacional BBC Mundo, Capriles explicó que el hecho de que esté en contra de una intervención militar no significa que se haya olvidado de lo que pasó el 28 de julio de 2024 en las elecciones presidenciales.

“El oponerse a la guerra no significa defender un régimen o defender a un gobierno de facto, sino pensar en la gente. Los procesos que deben darse en Venezuela son de negociación”, dijo.

Capriles, quien fuese candidato presidencial de la oposición en dos ocasiones, argumentó que actualmente la gente habla con mucha ligereza sobre la guerra o intervenciones militares, sin medir las consecuencias. Afirmó que es “un creyente de los procesos” y las “negociaciones” para evitar la violencia.

“No hay guerras buenas, todas son malas. Es mi posición y no tengo temor a expresarla públicamente”, aseveró.

Henrique Capriles aseguró que quienes piden hoy una intervención militar por parte de Estados Unidos “no viven en Venezuela” y advirtió que “pensar que una acción de esa naturaleza no va a generar resistencia entre quienes están en el poder, es sacar muy mal la cuenta”.

Sanciones poco eficientes

En la entrevista Capriles indicó que las sanciones de estados Unidos son “poco eficientes” porque debilitan el tejido social y no generan el cambio político esperado.

En cambio, considera, que una nueva elección en Venezuela con condiciones democráticas servirán siempre para “alzar la voz” y tendría más probabilidades de éxito que una intervención armada.

Sobre el liderazgo de María Corina Machado luego del 28 de julio comentó que nuevamente se está en una encrucijada o en una pelea por protagonismo.

“No podemos pasarnos la vida la vida diciendo que esto es hasta el final o inventando fantasías. La oposición necesita propuestas, necesita pisar tierra, necesita acompañar a los venezolanos en sus demandas económicas, sociales”, expresó.

“Soy leal al país”

Al ser cuestionado sobre su responsabilidad en dividir a la oposición por participar en las elecciones parlamentarias de 2025, Capriles Radonski aseguró que “a la oposición la ha dividido la abstención”.

Afirmó que le preocupa la idea de que muchos venezolanos piensen y se sientan esperanzados con que una acción militar de los Estados Unidos va a solucionar los problemas del país.

El nuevo diputado a la AN recalcó que su postulación a las parlamentarias no lo hizo para “hacerle el juego al gobierno” sino para “seguir buscando una negociación”.

“No creo en el pensamiento único ni en que las lealtades son hacia una persona. Soy leal a una propuesta, al país, al pueblo venezolano”, expresó.

Insistió en que todos los esfuerzos deben ir dirigidos a que se abran las puertas de la política, de la negociación, y que esto permita ir desmontando el todo o nada.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

