TBTdelaImpunidad Antonini Wilson y su valija voladora

El 4 de agosto de 2007 el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson aterrizó en Buenos Aires en un vuelo privado procedente de Caracas con una maleta cargada de 800 000 dólares en efectivo no declarados.

Nicolás Maduro, quien era canciller venezolano para la época, dijo en sus primeras reacciones sobre el tema que el escándalo de la valija era otra “maniobra” del gobierno de los Estados Unidos para criminalizar a los líderes democráticos sudamericanos.

Maduro arremetió contra el empresario venezolano-estadounidense y lo calificó como un “criminal y conspirador”. Dijo que había actuado “como vocero de la oposición de ultraderecha” y lo tildó además de “traidor”. Denunció que en EEUU le tenían puesta “una pistola en la cabeza” para que supuestamente “inventara cualquier cosa”.

“La Fiscalía ha solicitado a este delincuente para que sea juzgado en Venezuela”, acotó.

En una entrevista ante la cadena de noticias CNN en Español, Antonini expresó: “El dinero era de Pdvsa, de Venezuela. El dinero iba para la campaña de Cristina Kirchner’.

El entonces presidente de Pdvsa y hoy en día exiliado y perseguido por la administración madurista, Rafael Ramírez, también desestimó las acusaciones de corrupción y culpó a los medios de comunicación.

“Intentan desprestigiar a Pdvsa con hechos completamente falsos. Hay un intento premeditado de linchar públicamente a nuestra institución y a nuestros trabajadores por hechos que no han sido fundamentados ni probados”, sostuvo.

Por el caso del “maletazo”, en Argentina fueron a la cárcel el jefe de Control de Acciones Viales, Claudio Uberti, quien pagó una condena de cuatro años y seis meses de prisión, además de cuatro empleados de aduanas que estuvieron entre diez meses y un año en la cárcel.

De acuerdo a la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, los 800 000 dólares decomisados a Antonini Wilson fueron destinados en su totalidad a financiar la construcción de dos jardines de infancia durante el mandato del expresidente argentino, Mauricio Macri.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país