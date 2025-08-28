El testimonio de uno de los periodistas mexicanos a quien le impidieron a entrar a Venezuela

Durante 24 horas, los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, miembros del equipo de Milenio Televisión, fueron retenidos e incomunicados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras ser declarados “inadmitidos” por las autoridades venezolanas.

Navarro y Torres llegaron a Caracas el pasado domingo, 24 de agosto, pero funcionarios de Migración y contrainteligencia les confiscaron pasaportes, celulares y equipos de trabajo. También les prohibieron cualquier comunicación con su medio y mantenerlos vigilados en un cuarto bajo custodia militar.

“Prácticamente, el argumento que nos dieron es que las actividades periodísticas no están permitidas en ese país”, relató Israel Navarro en declaraciones a Milenio. Su objetivo era registrar cómo la población afrontaba la presencia de buques estadounidenses en el Caribe. “Queríamos dar cuenta principalmente de cómo se vivían las cosas en La Guaira, para ver si la gente se estaba preparando, si estaban huyendo, toda vez que el Ejército venezolano había dicho que desplegarían la guardia civil desde La Guaira a Caracas”, dijo.

A su llegada, de acuerdo con el testimonio de Navarro, los comunicadores pasaron por tres filtros de la Policía Nacional, además de entrevistas con personal de Inteligencia y Migración. En todos los casos fueron autorizados a continuar, pero finalmente fue el Ejército quien decidió detenerlos.

“Nos quitaron nuestros celulares a mi compañero, Gerardo Torres, y a mí, nos mantuvieron incomunicados, negaron que pudiéramos hacer una llamada a la redacción de Milenio. Y nos dijeron que hasta que estuviéramos en el avión de regreso a México, no nos darían los teléfonos. Cuando preguntamos cuándo podría ser eso, nos respondieron ‘puede ser mañana, el martes, la próxima semana, en un mes’. Y nosotros dijimos: ‘Bueno, solo falta que nos pongan las esposas”, aseguró.

Durante los interrogatorios, los oficiales cuestionaron abiertamente la línea editorial del medio para el que trabajan. “El personal de la policía nos preguntó para qué medio trabajaba, yo les dije que para Milenio Televisión. Enseguida me preguntaron: ‘¿es un medio de derecha o izquierda?’ (…) Luego, la policía me volvió a preguntar: ‘Pero, ¿van a hablar bien, o a hablar mal?’. Y mi respuesta fue: ‘Bueno, vamos a hablar con la gente’”.

El reportero también denunció la revisión de sus dispositivos. “Ellos revisaron nuestros chats, las fotografías de nuestros teléfonos, me pidieron desbloquearlo (…) Llamó la atención que aunque en el mundo está el cartel de ‘Se Busca’ de Nicolás Maduro, solo en Venezuela, ahí en el aeropuerto, están pidiendo la captura de Edmundo González Urrutia”.

Finalmente, relató Navarro, fueron entregados a personal de Copa Airlines, que se encargó de vigilarlos hasta su regreso a México. “Nos dejaron a cargo de personal de Copa Airlines, estábamos en un cuarto Gerardo y yo. Ellos nos dieron arroz, pollo y agua, pero nuestros movimientos estaban todos controlados por el Ejército, hasta ir al baño”, narró el periodista. “No me dejaron ni sacar un libro para pasar el tiempo (…) La maleta no la mandaron de Caracas inmediatamente, nos mintieron, nos habían dicho que ya estaba embarcada y cuando llegamos a México, no fue cargada”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país