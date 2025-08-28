Hace un año fue detenido Biagio Pilieri: sigue en aislamiento prolongado

La líder de oposición, María Corina Machado, recordó este jueves 28 de agosto, que Biagio Pilieri cumple un año detenido y en aislamiento prolongado en El Helicoide.

A través de su cuenta en X, Machado expresó gran admiración por el periodista, dirigente político y coordinador del partido Convergencia Venezuela.

“Tú, que ya conocías lo que era el secuestro por parte del régimen, seguiste firme, al lado de los venezolanos, con la certeza de que nuestra única opción es avanzar hasta el final por nuestra LIBERTAD”, expresó Mahcado en X.

María Corina Machado aseguró que el estado Yaracuy, su familia, compañeros del Comando con Venezuela y todo el país “lo recibirán pronto en libertad“.

Mi querido amigo Biagio, hoy, a un año de tu violento secuestro, te envío toda la fuerza y determinación que nos ha acompañado en esta lucha de tantos años!!



Tú, que ya conocías lo que era el secuestro por parte del régimen, seguiste firme, al lado de los venezolanos, con la… pic.twitter.com/nayvirqZIQ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 28, 2025

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que Pilieri cumple un año tras las rejas, en aislamiento prolongado, sin derecho a visitas, sin el debido proceso y sin acceso a atención médica.

¡UN AÑO SIN BIAGIO!



Biagio Pilieri, coordinador Nacional de @ConvergenciaVe, cumple 365 días tras las rejas; En aislamiento prolongado, sin derecho a visitas, sin debido proceso y sin acceso a atención médica.



Biagio es periodista, líder político de amplia trayectoria y un… pic.twitter.com/s6ieucFmlC — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 28, 2025

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) recordó que Biagio Pilieri está detenido por “defender la libertad y la democracia”.

#28Agos #Hoy se cumple 1 año de la detención arbitraria de Biagio Pilieri, periodista y dirigente político. Por defender la libertad y la democracia, permanece aislado en #ElHelicoide, sin acceso a familia ni abogados, enfrentando graves violaciones a sus #DDHH #LiberenABiagio pic.twitter.com/E6gGyyYOng — CNP Caracas (@CNPCaracas) August 27, 2025

El sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también se pronunció por la detención del periodista y recordó que desde que fue detenido “su familia no la ha vuelto ver” y que tampoco han podido hablar con él. “Sin derecho a la defensa, está imputado por conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”.

🚨 Biagio Pilieri cumple un año preso e incomunicado. Desde que fue detenido el #28Ago de 2024, su familia no la ha vuelto ver. Tampoco han podido hablar con él. Sin derecho a la defensa, está imputado por conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y… pic.twitter.com/cuBk2YRzB0 — SNTP (@sntpvenezuela) August 28, 2025

Según información publicada por el partido Convergencia, Pilieri fue arrestado el 28 de agosto cuando se trasladaba en un vehículo en la ciudad de Caracas, el cual fue interceptado por dos camionetas y tres motocicletas que lo obligaron a detenerse.

Biagio Pilieri tiene 60 años y padece de varias patologías que ameritan cuidados médicos. El político sufre de hipertensión, fibromialgia, úlceras gástricas, problemas en la visión, rodillas y columna.

Este miércoles, el abogado, asesor jurídico y representante del Comando Con Venezuela, Perkins Rocha, también cumplió un año detenido.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó un post en X en donde afirma que la detención de Rocha “no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de tortura sistemática aplicado por el régimen contra los presos políticos en Venezuela”.

Cabe recordar que así como Biagio Pilieri y Perkins Rocha, varios dirigentes políticos cercanos a María Corina Machado y que la acompañaron durante todo el proceso de la campaña por las presidenciales permanecen en prisión después del 28 de julio, entre ellos Freddy Superlano, María Oropeza, Roland Carreño, Dignora Hernández, Henry Alviarez y Juan Pablo Guanipa. Ninguno ha sido beneficiado con las recientes excarcelaciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

