Hace un año fue detenido Biagio Pilieri: sigue en aislamiento prolongado

La líder de oposición, María Corina Machado, recordó este jueves 28 de agosto, que Biagio Pilieri cumple un año detenido y en aislamiento prolongado en El Helicoide.

A través de su cuenta en X, Machado expresó gran admiración por el periodista, dirigente político y coordinador del partido Convergencia Venezuela.

“Tú, que ya conocías lo que era el secuestro por parte del régimen, seguiste firme, al lado de los venezolanos, con la certeza de que nuestra única opción es avanzar hasta el final por nuestra LIBERTAD”, expresó Mahcado en X.

María Corina Machado aseguró que el estado Yaracuy, su familia, compañeros del Comando con Venezuela y todo el país “lo recibirán pronto en libertad“.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que Pilieri cumple un año tras las rejas, en aislamiento prolongado, sin derecho a visitas, sin el debido proceso y sin acceso a atención médica.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) recordó que Biagio Pilieri está detenido por “defender la libertad y la democracia”.

El sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también se pronunció por la detención del periodista y recordó que desde que fue detenido “su familia no la ha vuelto ver” y que tampoco han podido hablar con él. “Sin derecho a la defensa, está imputado por conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”.

Según información publicada por el partido Convergencia, Pilieri fue arrestado el 28 de agosto cuando se trasladaba en un vehículo en la ciudad de Caracas, el cual fue interceptado por dos camionetas y tres motocicletas que lo obligaron a detenerse.

Biagio Pilieri tiene 60 años y padece de varias patologías que ameritan cuidados médicos. El político sufre de hipertensión, fibromialgia, úlceras gástricas, problemas en la visión, rodillas y columna. 

Este miércoles, el abogado, asesor jurídico y representante del Comando Con VenezuelaPerkins Rocha, también cumplió un año detenido.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó un post en X en donde afirma que la detención de Rocha “no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de tortura sistemática aplicado por el régimen contra los presos políticos en Venezuela”.

Cabe recordar que así como Biagio Pilieri y Perkins Rocha, varios dirigentes políticos cercanos a María Corina Machado y que la acompañaron durante todo el proceso de la campaña por las presidenciales permanecen en prisión después del 28 de julio, entre ellos Freddy Superlano, María Oropeza, Roland Carreño, Dignora Hernández, Henry Alviarez y Juan Pablo Guanipa. Ninguno ha sido beneficiado con las recientes excarcelaciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Redacción Runrun.es
