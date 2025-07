Para el politólogo Walter Molina Galdi, la política del presidente de Estados Unidos Donald Trump hacia Venezuela es “ambigua” y genera incertidumbre.

Molina expresó que por un lado el gobierno estadounidense calificó al Cartel de los Soles como “organización terrorista integrada por altos funcionarios”, entre ellos Nicolás Maduro y por otro permite a Chevron seguir operando en el país, de acuerdo a una publicación de la agencia Reuters.

“Dentro de la administración estadounidense hay dos especies de visiones sobre Venezuela: una donde están los que hacen el lobby petrolero y otra de la máxima presión que lidera el Secretario de Estado, Marco Rubio”, dijo Molina.

¿A dónde se dirige la relación Venezuela-Estados Unidos? fue el tema de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual de este martes 29 de julio.

En el programa moderado por Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo; el politólogo sentenció que mientras todavía no existen certezas sobre el retorno de Chevron a Venezuela, la administración de Trump recordó la recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Maduro y otros de sus acólitos.

“Eso no es algo menor y tiene muchas implicaciones. Con el recordatorio de las recompensas le están mandando señales a otros funcionarios del chavismo. Eso significa además que hay que pensarlo dos veces a la hora de hacer negocios con Maduro, quienes incurran en esto pueden ser perseguidos e incluso sometidos a congelación de activos”, considerò.

Amaya apuntó que la recompensa del Departamento de Estado por Maduro y otros funcionarios del chavismo data de 2020 y su nueva puesta en escena puede obedecer a un esquema de control de daños por parte de Trump.

“No me parece casual que a pocos días de la liberación de los estadounidenses que estaban presos en Venezuela aumente el tono con lo del Cartel de los Soles. El asunto es que, por un lado, les estás diciendo a los estadounidenses que no vengan a Venezuela porque es un peligro, y por otro hay posibilidades de que vuelvan a explotar el petróleo”, recordó.

Molina sentenció que la política internacional de Trump es difícil de predecir: “No hay certeza de lo que ocurre con Chevron, es bastante opaco lo que lo rodea. No es lo mismo una licencia general que una especial, es una victoria entre comillas para el régimen de Maduro, lo que sí es real es que hay aranceles de un 25% para quien compre crudo venezolano”.

El politólogo sostuvo que con la supuesta reanudación de las operaciones de Chevron no queda claro si el gobierno chavista va a recibir regalías.

“Quienes crean que con Maduro pueden hacer negocios están equivocados, el de Venezuela es un régimen kakistocrático, todo lo que tocan, lo destruyen”, opinó.

Molina aseveró que el hecho de que el madurismo reanude negocios petroleros con Estados Unidos no significa mejoras en la calidad de vida del pueblo venezolano.

“El chavismo no sabe generar riquezas, ellos son los principales causantes de la crisis económica y la migración, si hoy se van del poder cientos de miles van a volver al país. Lejos de la visión romántica de recuperar la democracia, a Estados Unidos le conviene un giro en Venezuela porque eso tendría un impacto positivo en la región”, cree.

El politólogo expresó que mientras los chavistas negocian para que les retiren las sanciones, la oposición democrática lo hace para que se genere una transición: “Las negociaciones existen, negociar no significa que estás cediendo, existen porque de otra manera no se hubiese dado el reciente intercambio de prisioneros”.

Blanco apuntó que en La Conversa del pasado 22 de julio, la vocera en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, negó que el gobierno de Trump haya negociado directamente con Maduro.

El viraje esperado

Molina sentenció que el mensaje de la líder opositora, María Corina Machado, a propósito de cumplirse un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio, tiene que ver con una nueva forma de protesta.

“Lo de convocar una organización clandestina no se trata de irse a la selva, hay que reorganizar a la sociedad con manifestaciones activas y silenciosas, tiene que haber presión interna y externa, hacer que el costo de permanencia del régimen sea más alto que el de salida, hay quienes están dispuesto a inmolarse, pero otros que no”, piensa.

El politólogo indicó que hasta ahora la única persona dispuesta a inmolarse por Venezuela es la propia Machado.

“La falsa oposición no tiene incidencia en la gente. El pueblo ha demostrado que no está dispuesto a seguir participando de farsas electorales como las del 25M y 27J. Hay un elemento que no se toma en cuenta y es el emocional, los militares tienen familiares que también quieren libertad, pero eso no va a ocurrir hasta que haya una presión importante porque hay mucho miedo”.

Molina expresó que es perentorio hacer entender a los líderes mundiales como Trump que un viraje hacia la democracia en Venezuela es un beneficio para la región.

“Mientras Venezuela siga gobernada por una tiranía, Estados Unidos no se va a beneficiar, va a haber más migración”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.