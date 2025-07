La Conversa | Pichardo: “Esta elección sirve para tratar de pasar la página del 28J”

Para la coordinadora política nacional encargada de Voluntad Popular (VP), Adriana Pichardo, las venideras elecciones municipales del 27 de julio tienen como objeto “tratar de pasar la página” de lo acontecido el 28 de julio del año pasado.

“Estos comicios no sirven para fortalecer la democracia ni tampoco para engranar a las comunidades, sirven para intentar lavarle la cara a un régimen que se robó las elecciones el 28J”, dijo Pichardo, quien ocupa temporalmente el cargo de coordinadora en reemplazo del preso político, Freddy Superlano.

Pichardo fue la invitada en la edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este martes 15 de julio, la cual llevó por nombre Elecciones municipales en Venezuela: ¿Para qué sirven?.

En el programa que estuvo moderado por los directores de Runrunes, Luis Blanco; Tal Cual, Víctor Amaya y El Pitazo, César Batiz; Pichardo manifestó que si el gobierno de Nicolás Maduro quiere cubrirse con un manto de supuesta legitimidad no lo va a lograr con unas elecciones sin garantías.

“Ellos no se van a legitimar nunca, legitimidad es de lo que más carecen en este momento, cada día implosionan más la democracia”, opinó.

Pichardo sostuvo que la gente y los alcaldes opositores tienen el derecho de seguir empleando el voto para defender sus espacios, sin embargo considera que un “triunfo” del oficialismo o la oposición no harán mayor diferencia.

“Bienvenidos a los que quieran participar, pero tenemos claro que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) gobierna en todo el país, los líderes del chavismo tienen semanas diciendo que van a ganar las 335 alcaldías de Venezuela. Es probable que si el chavismo gana en Baruta, el alcalde garantice más agua”, acotó-

La coordinadora de VP aseveró que después del 28J quedó evidenciado que los chavistas no respetan resultados electorales.

“De los municipios emblemas como Chacao, Baruta, El Hatillo y Lechería dejaran uno o dos para dar sensación de pluralidad, algunos alcaldes y concejales de oposición decidieron no participar porque les han robado todos los espacios, no los dejan gobernar, no les bajan recursos, se cansaron de una farsa y de la destrucción moral a la que son sometidos”.

Amaya informó que la candidatura de Emilio Graterón en el municipio Chacao fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de haber sido inscrita.

Pichardo expresó que Acción Democrática (AD) tenía una cantidad importante de alcaldes que decidieron apartarse de la contienda en vista de las condiciones inexistentes.

“Casi toda la dirigencia que pertenece a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) está alineada en no votar. El régimen ni siquiera hizo lo mínimo para que la oposición verdadera participara en las elecciones del 25 de mayo. Debías pasar una lista de candidatos y ellos te decían quién iba y quién no ¿Alguien ha visto un acta de las elecciones de mayo? Hemos llegado al colmo de que ya nadie da cifras, ni siquiera los supuestos ganadores”.

Pichardo aseguró que no tenía sentido participar en los pasados comicios para elegir a gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional.

“Nosotros tenemos las pruebas del 28J, pero ¿Como recabar las del 25M sin testigos electorales? Al menos 20% de los testigos electorales que participaron en las presidenciales están detenidos, exiliados o en la clandestinidad, los venezolanos no están pendiente de esta elección, lo que quieren es que se cumpla el mandato del 28J”.

Son adjudicaciones, no elecciones

La coordinadora encargada de VP indicó que el evento del 25M no puede calificarse como una elección, sino como una adjudicación.

“Hemos cotejado la participación con algunos resultados y es inexplicable como algunos diputados de la oposición fueron electos. Los chavistas lo que hicieron fue ceder espacios, pero eso fue todo menos una elección”.

Pichardo desestimó a quienes opinan que la PUD no tenía una estrategia poselectoral el 28J.

“Si no hubiese habido una estrategia no hubiésemos podido probar el triunfo de Edmundo González Urrutia, se hicieron las llamadas pertinentes, pero no tienes por qué negociar cuando ganas abrumadoramente, nadie se esperaba que se robaran 5 millones de votos y que no iban aceptar esa derrota”.

Sin embargo, la dirigente política hizo “mea culpa”:

“Nos faltó canalizar y acompañar las protestas poselectorales porque estábamos muy enfocados en los resultados y dejamos de lado esa otra parte de la película. Faltó también un Plan República que apoyara, me hubiese gustado ver mayor acompañamiento internacional. Si ganábamos por una mayoría amplia, estábamos convencidos de que ellos iban a entregar. Por eso el 28J todo cambió, empezó la guerra como ellos mismos (chavistas) lo dijeron”, sumó.

Batiz recordó que tanto el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez como el diputado Nicolás Maduro Guerra declararon que si el chavismo perdía iban a ceder el poder a la oposición.

A juicio de Pichardo, es una especie de blasfemia decir que la oposición no está haciendo nada.

“No es verdad que estamos derrotados, que estamos paralizados, hemos tenido muchas bajas, todos los días algún compañero es detenido. Semanalmente la PUD se reúne, salvo representantes de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV) que decidieron alejarse, todas las decisiones se toman en conjunto. No es fácil lo que estamos viviendo, nadie se ha rendido, nadie ha dejado de trabajar, el silencio no significa paralización, significa una nueva estrategia”, dijo.

Pichardo no considera que Maduro esté fortalecido: “No puedo decir que Maduro está débil, pero tampoco que está fuerte, la gente le teme, él no está ahí por carisma, por aceptación popular, todos los que lo rodean saben la voluntad del pueblo el 28J y lo que lo mantiene ahí es la bota militar”.

Ya no es puerta giratoria

“Todos los venezolanos tenemos miedo”, dijo Pichardo.

La coordinadora política sostuvo que desde 2014 VP ha sido el partido mas reprimido.

“Ya Superlano (Freddy) va a cumplir un año detenido y nadie lo ha visto, el mismo caso de Pilieri (Biagio) y Carreño (Roland), eso es muy dramático, esta situación jamás la habíamos tenido”.

La ex diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 dijo que después del 28J la llamada puerta giratoria, donde unos eran detenidos y otros excarcelados, ahora se convirtió en una sola puerta de entrada sin salida.

“Hoy estoy dando una entrevista después de mucho tiempo sin hablar con medios de comunicación, estamos en resguardo por seguridad, gracias a Dios la tecnología nos permite mantenernos comunicados”.

Pichardo indicó que pese a la represión, sigue valiendo la pena alzar la voz.

“Estamos pidiendo mediación de todos los países del mundo. Ninguno está dispuesto a claudicar ni a salir del país, esto nos ha llevado a replantear nuestra estrategia desde la tragedia propia y desde el dolor de tener a compañeros tras las rejas”.

Según Pichardo en caso de que el gobierno plantee una consulta para la aprobación de una eventual reforma constitucional, la oposición debe cerrar filas y abocarse a impedir el surgimiento de un hipotético Estado comunal.

“El asunto es: ¿Quién se va a atrever a representar la opción del NO ante el CNE? Esa reforma puede hacer que los alcaldes gobiernen por apenas seis meses. Este gobierno es cada vez más insostenible, pretenden gobernar un país donde nadie los quiere sencillamente por su necedad de mantenerse en el poder”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.