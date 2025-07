Pese a la cantidad de desastres naturales que han sucedido a lo largo de la historia, a juicio de Gustavo Páez, profesor de la Universidad de los Andes (ULA) y miembro del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos (Cigir), en Venezuela no se ha aprendido la lección en cuanto a prevención de estos.

Páez fue el invitado principal en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este martes 1 de julio que llevó por nombre Estados andinos y llaneros afectados por las lluvias.

En el programa, que estuvo moderado por el director de Runrunes, Luis Blanco; el director de Tal Cual, Víctor Amaya y la jefa de información de El Pitazo, Sheyla Urdaneta, Páez aseveró que las autoridades se han dedicado a la parte de preparación y respuesta y no han fortalecido el binomio prevención y mitigación.

“Lamentablemente seguimos contando muertos cuando llegan las lluvias, pero hace falta establecer estrategias en gestión de riesgo, territorialidad, medidas estructurales y educación ambiental”.

El pasado lunes 30 de junio, Nicolás Maduro anunció la muerte de una persona en el estado Portuguesa a causa de las precipitaciones que han afectado al occidente del país y este 1 de julio trascendió el fallecimiento de padre e hijo que fueron arrastrados por una quebrada cuando transitaban en una moto en el sector Las Bateas de Timotes, estado Mérida.

Maduro sostuvo que el colapso de un puente en la autopista José Antonio Páez en Portuguesa, que conecta los andes con el centro del país y cuyos videos se han viralizado en redes sociales, se debió a la crecida de un afluente e hizo una serie de promesas en su programa de Venezolana de Televisión (VTV).

“Cambios estructurales en el dragado de los ríos, construcción de embalses para prevención, elaboración de obras para mitigar las aguas y reubicar carreteras y poblados”, dijo.

Páez explicó que resulta complicado predecir una tragedia ambiental.

“No hay forma de saber las cuencas que se van a activar o qué ríos van a crecer, lo que sí se puede hacer a manera de prevención es prestarle atención a los estudios hidrológicos, a eventos que han ocurrido en años anteriores, de manera que cuando venga la temporada se supone que deberíamos estar preparados para afrontar una eventualidad”.

El experto aseguró que para finales de junio había caído entre 20 y 35 milímetros de lluvia en el sector andino, una cantidad similar a la de las precipitaciones de 1993, que en aquel entonces dejaron cientos de damnificados y millones de bolívares en pérdidas.

“Uno revisa el informe técnico del 93 y más o menos llovió lo mismo, el asunto es que en esa época se manejaban datos, actualmente no existen, en ese momento los principales daños se concentraron en el sur del Lago de Maracaibo. Hoy en día tenemos más población y es probable que tengamos más vulnerabilidad”.

El profesor universitario indicó que durante el mes de junio es normal que en el páramo merideño se produzcan lluvias de consideración por el paso de ondas tropicales.

“Ya llevamos 13. Son nubes que se forman en el Atlántico y se mueven hacia el continente, vienen cargadas de humedad. En este momento nos afecta la coincidencia de una onda tropical con la convergencia intertropical”.

Páez expuso que se pronostican más precipitaciones.

“Estamos apenas empezando el periodo lluvioso, que comenzó en abril y se extiende hasta noviembre, pero que regularmente en mayo alcanza un primer pico y luego en octubre tiene un segundo”.

El experto aseguró que en meteorología existe un axioma, el cual expone que los eventos que ocurrieron van a volver a suceder.

“Esos se llaman períodos de retorno y se calculan sobre la base de estadísticas y estudios, mientras más nos alejemos del último evento más cerca estaremos del siguiente”.

Páez recomendó a la sociedad civil estar atentos a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), al flujo del agua cuando llueve en las cabeceras de las montañas, a posibles grietas en el suelo y a árboles que empiezan a inclinarse.

“Hace falta prevención. Lo más vulnerable ante el poder destructivo del agua es lo artificial, es decir, puentes, carreteras, vías y estructuras”.

Un muerto en Trujillo

A través de un contacto, la periodista Fabiola Leal informó que una persona falleció en el municipio Urdaneta del estado Trujillo como consecuencia de las lluvias.

Leal indicó que el gobernador de la entidad, Gerardo Márquez, dijo que había 600 personas afectadas, 163 familias aisladas y 158 viviendas dañadas.

“Hay 9 fallas de borde entre Valera y Urdaneta, lo que afecta la distribución de hortalizas porque Urdaneta es donde se da la mayor producción. Hasta ahora se han contabilizado 34 deslizamientos, hay sectores que están completamente incomunicados”.

Leal sentenció que desde el domingo 29 de junio, los habitantes afectados comenzaron a recibir el apoyo de la organización Cáritas.

“El despeje de las vías lo hicieron los mismos productores usando sus maquinarias. No se habían visto puentes caídos desde al menos hace 10 años. Es una situación que se repite todos los años y la gente no encuentra qué hacer, el gobierno no hace nada por evitar estas situaciones o en materia de prevención”.

Cifras que no cuadran

A juicio de la periodista Marieva Fermín, el actual gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, maneja números inexactos.

“Según él, hay 1.200 personas damnificadas y alrededor de 10 o 12 viviendas destruidas en Barinas, Obispo y Bolívar, pero no está incluyendo al municipio Andrés Eloy Blanco que ha venido sufriendo los embates del desbordamiento del río Apure, allí hay cerca de 150 familias aisladas”.

Fermín manifestó que todas las vías de penetración agrícola están anegadas.

“Han estado evacuando el ganado porque el agua está arrasando con toda la producción, los mismos productores improvisaron barricadas con sacos, además hubo un brote de fiebre amarilla y hay muchas personas enfermas”.

La periodista aseguró que los candidatos a las alcaldías de las elecciones del venidero 27 de julio son quienes están atendiendo la crisis.

“Porque el Estado es propietario de empresas que tienen maquinarias para hacer trabajos, hay que reconocer que ha habido asistencia en cuanto al suministro de alimentos y las comunidades se han movilizado para el envío de artículos, especialmente en las comunidades más alejadas”.

Fermín expresó que el principal requerimiento para la población afectada es agua potable.

“Están pidiendo que no lleven más ropa”.

Portuguesa bajo el agua

La periodista María Luisa Martínez indicó que en Portuguesa hay ocho municipios y 23 sectores afectados por las lluvias.

“En Ospino se cayó un puente, pero el que tiene mayor afectación es Papelón debido a la ruptura de un dique en el río Guanare, las personas temen quedar incomunicados en los kilómetros 23 y 27”.

Martínez sostuvo que el gobernador de la entidad Primitivo Cedeño no habla de damnificados sino de familias en situación de emergencia.

“La ayuda se está canalizando a través de las diferentes diócesis y de Cáritas. Están llevando alimentos, agua potable y medicinas a quienes más lo necesitan”.

La periodista manifestó que asesores meteorológicos de asociaciones agrícolas esperaban lluvias para 14 días y ya van casi 30.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.