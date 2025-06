A juicio de la ex rectora (suplente) del Consejo Nacional Electoral (CNE), Griselda Colina, con el anuncio de los comicios municipales para el próximo 27 de julio, existe una maniobra política por parte de la coalición gobernante para erosionar el voto.

La fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que la nueva convocatoria electoral no sorprende y su objetivo es generar desesperanza en la población.

Colina fue la invitada del programa de este 11 de junio, el cual llevó por título Y ahora vienen las elecciones municipales: ¿Tiene sentido después de la poca participación de las regionales?, donde además participaron Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.

Colina expuso que si bien corresponden elecciones para elegir alcaldes y concejos municipales en 2025, el anuncio de la fecha a un día de cumplirse un año de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 no es un hecho fortuito.

“Están corriendo hacia adelante, realmente no sorprende, hay una línea de desmantelar el sistema de garantías comiciales como los conocemos, generar desconfianza, esto es una parodia donde hay simulaciones electorales”.

La promotora de la organización Ideas por la Democracia aseguró que las pasadas elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo se diferenciaron de las del 28J porque en las presidenciales hubo consenso de la oposición, una estrategia para formar a los testigos y una conexión con la gente urgida de un cambio político.

“Esos tres elementos no estuvieron presentes el 25M”.

La ex rectora del CNE aseveró que los factores de oposición que convocaron a sufragar el 25M no lograron conectar con el electorado.

“Y eso es importante que lo entiendan. Hay que decirle a la gente qué se está buscando con participar en una elección sin garantías, si la estrategia es mantener activo un músculo político. Una de las cosas que rescato del 25M es la postulación de jóvenes a cargos públicos y su compromiso de seguir haciendo política en un ambiente adverso. Ellos saben que probablemente no los van a proclamar si ganan y si lo hacen, no los dejarán gobernar, pero siguen en la lucha por acercarse a las personas”.

Para Colina, a partir del 28J el sistema electoral fue desmantelado.

“No hay promoción por parte del CNE, no existe Registro Electoral para nuevos votantes, hay migración inconsulta de electores, no hay cambios de circunscripciones ni actualizaciones, no hay una página web donde la gente pueda revisar las gacetas electorales, la postulación de los candidatos es opaca y tampoco auditorías, este es un sistema inauditable”.

La fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia dijo que un proceso electoral no se limita exclusivamente a ejercer el voto

“También documentar las faltas que suceden antes y después del proceso, eso es algo que el ciudadano debe exigir a todos los actores políticos que participan”.

Colina consideró que el retiro del código QR de las actas electorales es un retroceso.

“Los derechos no son regresivos, eso era una garantía para los partidos políticos a fin de obtener de manera ágil y rápida los resultados electorales”.

Amaya recordó que el ex rector del CNE actualmente encarcelado, Enrique Márquez fue uno de los precursores del empleo del código QR.

Batiz añadió que también colaboró en esa innovación el también ex rector Roberto Picón, hoy en día perseguido.

Ojo con la reforma constitucional

A juicio de Colina, cada proceso electoral es diferente y en el caso de producirse una consulta para una eventual reforma de la Constitución la dinámica puede cambiar.

“Creo que la oposición sí puede generar un consenso en el marco de esa reforma, es una amenaza que se debe explicar, mucha gente no sabe de qué se trata y no hay buenas intenciones detrás de esto”.

La ex rectora sostuvo que la principal lección del 28J es que existen diferencias en sectores opositores, pero la defensa de los derechos fundamentales del venezolano está por encima de cualquier aspiración a un cargo político.

“Esto puede ser la profundización de un caos totalitario, hay que abogar por la reinstitucionalización en el país y hay grupos que lo están haciendo, aunque algunos no les simpatiza la idea, María Corina Machado tiene un liderazgo totalmente legítimo, es perentorio rechazar la misoginia en la política, el cuadro de diputados de oposición para la nueva Asamblea Nacional son puros hombres. Hay gente del chavismo disidente a la que hay que escuchar”.

A juicio de Colina, el gobierno chavista hace daño porque está debilitado.

“Han perdido un caudal de apoyo popular, incluso de su propia base. El venezolano es un ser electoral, pero quiere que su voto sirva, no para que lo usen en procura de que un gobierno se atornille más en el poder. La aspiración de cambio todavía está viva, es verdad que hay miedo, la ola de detenciones y represión ha sido brutal, pero nos une la democracia, aquí nadie está feliz con esta situación”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.