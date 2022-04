Los runrunes de Bocaranda: BAJO − DEL ORO NEGRO AL DESGUACE - Runrun

Si no sale petróleo por los tubos, entonces llevémonos los tubos. Para eso hay aliados que pagan bien. Retroceso infinito más que un futuro posible

DEL ORO NEGRO AL DESGUACE

Antes, inundados en dólares petroleros. Hoy, tratando de rescatar los pocos barriles de oro negro que se extraen mientras el oro real avanza corrompiendo y matando al igual que la chatarra en la que hoy algunos grupos vienen cifrando sus esperanzas de hacerse ricos gracias a la destrucción de la infraestructura de hierro, aluminio, cables, antenas, fachadas, hojalata y tubos que son exportados y vendidos en Turquía y otros países cercanos al régimen.

Sepan que aquel tejido de tubos para el agua, el combustible y el petróleo en el Oriente y Occidente de Venezuela ha ido desapareciendo vertiginosamente en los tres últimos años. Aprovechando que muchos de ellos no se ven a simple vista, pues la mayoría está bajo tierra, esas enormes cantidades de equipos han ido saliendo como chatarra desde Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira, Guanta y el Orinoco. El voraz apetito del gobierno y sus dirigentes no tiene fin. Si no sale petróleo por los tubos, entonces llevémonos los tubos. Para eso hay aliados globales que pagan bien. Retroceso infinito más que un futuro posible.

LA CHATARRA

Para muestra un botón: han suspendido las guías de transporte de material ferroso en 5 municipios de Anzoátegui. El desmantelamiento de tubería e instalaciones de PDVSA ha sido considerable. La complicidad de la GNB, el CICPC, las policías estatales y municipales y el CDI de PDVSA es general y le ha generado a los jefes muchísimos $$$$… se han llevado líneas de tuberías completas inactivas y activas lo que ha causado una caída de la producción y considerables focos de derrames y contaminación.

En los municipios Anaco y Freites hay muchos detenidos y muchos enconchados. Los “verdes” que controlan las alcabalas y los comandos han sido acusados de recibir entre 1500 y 20.000 dólares por mes.

Las áreas de recepción en los puertos son manejadas por ¿árabes? que han corrompido a todas las autoridades relacionadas. El pago se hace en efectivo y al momento. Los precios del material ferroso en puesto en el puerto oscilan desde $280 hasta $400 por tonelada. El material de tuberías de PDVSA es el mejor pagado. Diariamente circulaban por las autopistas más de 120 gandolas con sobrepeso (más de 40 toneladas) por las vías del estado, causando daños considerables a las vías.

Muchas empresas de transporte de chatarra han surgido por esta actividad y otras han migrado para activar sus flotas paralizadas por la contracción económica del país…