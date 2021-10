Runrunes de Bocaranda: BAJO – ALEX NAÍM SAAB MORAN - Runrun

Las negociaciones entre EE. UU. y Cabo Verde se finiquitaron con inusual rapidez ante la posibilidad de que un partido de izquierda gobierne el archipiélago y pudiera “ceder” a las pre$iones de Venezuela

ALEX NAÍM SAAB MORAN

Lo que se ha llamado “un concierto de cantantes contra Maduro”, es la referencia global de que hay tres detenidos internacionales que tienen muchos secretos sobre las actividades de los gobiernos de Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros, como son el general Hugo Carvajal Barrios, exjefe de la inteligencia militar (DIM); la extesorera nacional y enfermera de Chávez, Claudia Patricia Diaz Guillén; y el colombiano Alex Saab, llamado el rey de las cajas de comida CLAP.

Por estos días los tres cubren las páginas de periódicos y las emisiones de muchos de los medios de comunicación de América, Europa y Asia. Por un lado, la extradición de Saab a los Estados Unidos puso fin a los trámites, escaramuzas, demoras, zancadillas, miedos y vacilaciones del gobierno de Cabo Verde que –en vista de que pronto habrá elecciones en ese archipiélago– no quiso dejar ningún argumento a los partidos de izquierda caboverdianos con los que podrían acusarlo en el futuro inmediato.

Saab es un personaje con antecedentes delictivos en Colombia, con socios que fueron destacados narcotraficantes como Álvaro Pulido Vargas, cuyo nombre real es Germán Enrique Rubio Salas (como lo señaló el Departamento de Justicia estadounidense en el Aviso de Alerta que colocó en las redes sociales ofreciendo 10 millones de dólares a quien suministre información para ubicarlo) y que horas antes de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo detuviera pudo escaparse ante el “soplo” que le diera su abogado Abelardo de la Espriella y volara a Venezuela con el madrinazgo de la senadora Piedad Córdoba, siendo Maduro el canciller de Chávez.

Esto me lo contó al aire en vivo (en una entrevista con motivo del aniversario de Fedecámaras) el propio expresidente Santos. En ese ministerio de Exteriores donde doña Piedad usaba una oficina en sus viajes a Caracas comenzó despachando Saab antes de adquirir varias propiedades que fueron la sede de sus múltiples empresas en la capital venezolana.

Saab se convirtió en magnate a la sombra del gobierno de Venezuela, como bien lo describe el colega de Univisión Gerardo Reyes en su libro –bestseller en Amazon– titulado Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Maduro. Tan solo en Caracas, detrás del Hotel Tamanaco, compró varios apartamentos para su familia valorados cada uno en más de 2 millones de dólares. Igualmente lo hicieron sus socios en el Fondo Global de Construcción Álvaro Pulido y Carlos Lizcano.

El descaro de uno de estos dos fue comprar toda la tercera torre de apartamentos que aún está a medio construir. Más que un “concierto para cantar” fue un concierto para delinquir al amparo de los gobiernos venezolanos desde 1999 hasta hoy.

Cuando tras su detención y traslado a una cárcel en Miami aparecen, a las 48 horas, varios nombres investigados y denunciados por el gobierno estadounidense como el exgobernador del Táchira y exjefe del SENIAT, el capitán José Gregorio Vielma Mora, y otros individuos de la llamada “robolución”, muchos han señalado que eso es fruto de las delaciones de Saab al ingresar en prisión. No es así.

Muchas veces desde su detención –y tras su primera escaramuza legal para no ser deportado– escribí y comenté que su suerte estaba echada. Que había que tener paciencia para su extradición. Saab no solo contrató un costoso abogado para su defensa en Estados Unidos sino también a otro abogado especialista en “negociaciones para reducción de la pena”. Lo conozco y sé que han tenido meses conversando. Son múltiples los viajes Florida-Cabo Verde todo este año de su detención en un LearJet pagado por fondos del empresario multimillonario. Tanto en Onda-FM como en VivoPlay.net y en www.runrun.es no dejé de insistir que había que tener paciencia. Me adelanté -y erré- cuando la primera negación de su extradición pues no había aparecido la petición de su primer defensor en el archipiélago.

Circula por allí una información de que quizás, este mes, las negociaciones entre los Estados Unidos y Cabo Verde se finiquitaron con inusual rapidez ante la posibilidad de que un partido de izquierda gobierne el archipiélago muy pronto y pudiera “ceder” a las pre$iones de Venezuela y las escaramuzas del abogado español Baltazar Garzón, quien por cierto pareciera que estará incurso en una investigación ética del Alto Tribunal español de justicia pues su “marinovia” es la fiscal general de España y se exhibe con ella presumiendo de su alcance a la fiscalía. Lo pregona para conseguir clientes. Los medios madrileños han insistido en que “el Supremo arregle de una vez el desaguisado” pues Dolores (“Lola”) Delgado era ministra del PSOE antes de asumir este cargo.