Runrunes de Bocaranda: DE CÓMO UNA MENTIRA REPETIDA DE TRUMP PODRÍA HACER MILMILLONARIOS A LOS DUEÑOS DE SMARTMATIC - Runrun

De cómo una repetida mentira de Donald Trump hace milmillonarios a los dueños de SMARMATIC, la muy famosa en Venezuela empresa de certificación electoral.

Debo comenzar reiterando que no me alegra, pero sí me complace que, tras haberme adelantado revelando en mis líneas en los medios el fraude y las mentiras que el entonces presidente Donald Trump sostenía en su campaña por la reelección presidencial, hoy todo ello no solo ha sido comprobado sino demostrado. El mundo se quedó corto ante la pretendida escaramuza trumpista de estafar a su país diciendo que había ganado la elección.

Con esta premisa quiero desarrollar el tema gracias a los informes de varios medios globales.

Todo comienza aquí:

Cuando la televisora estadounidense FOX en su programa estelar de noticias Fox News (y en otros varios, no solo informativos, sino de opinión y variedades) hacía una apología a un supuesto triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2022, hablaban de “fraude” y sostenían por varias semanas esa posición regando “la falsedad de su triunfo y robo por parte del gobierno de Joe Biden de una supuesta y holgada victoria electoral”.

Sabían que estaban diciendo mentiras y promocionaban un falso montaje que comenzó a complicar, con el avance de los días, el panorama democrático de los Estados Unidos.

El peor recuerdo presidencial de EE. UU.

La sostenida promoción de esa falsedad –o bulo– se repetía en todos los horarios e insuflaba al candidato derrotado a seguir manteniendo la mentira que estaría a punto de provocar un asalto a la sede del Congreso de los Estados Unidos por parte de mercenarios y creyentes en las afirmaciones de Trump, Fox Channel y sus seguidores.

Momento crucial cuando recordamos el ataque montado, ensayado y preparado por parte de sus radicales hordas que –entre otras menudencias– montaron al frente del palacio legislativo una horca en un pedestal de madera para enjuiciar (¿y ahorcar?) al vicepresidente Mike Pence por no apoyar el falso testimonio, la mentirosa trampa de Trump. Una mentira que pudo causar cientos de muertos en tan descabellada, ilegal, antidemocrática y antiética estrategia en un país que siempre había sido ejemplo de democracia y libertad en el mundo.

Fue así que, tras escarceos de varios días y una permanente promoción de la mentira electoral, el país se fue calentando. Sus seguidores recalcitrantes, obsesionados, engañados o creyentes en la palabra del multimillonario Trump estuvieron a punto de provocar el derrumbe de la institucionalidad americana.

Sangre y lágrimas derramadas en Washington, la capital de EE. UU., quedarán para el más negativo recuerdo de ese país. Una nación que nunca, desde sus revoluciones y guerras por la libertad, había sido espoleada por las mentiras de quien ocupaba en ese momento la presidencia estadounidense desde la Casa Blanca. Un saboteo mentiroso desde el más alto sitial de la democracia estadounidense.

Entran Dominion y Smartmatic

En medio de tan difícil e increíble escenario hay que recordar el papel jugado por las empresas encargadas de recibir en sus maquinarias los resultados electorales a lo largo y ancho del vasto territorio estadounidense.

Es aquí cuando entran –en diferentes instancias electorales, estados y municipios estadounidenses– dos compañías propietarias de las máquinas de votación a las que se les contrata el hardware y el software requeridos. Dos empresas que logran penetrar varias locaciones en diferentes estados: Dominion y Smartmatic.

Una estadounidense y otra de origen venezolano y que ya participó en algunas elecciones en Venezuela: Smartmatic, propiedad de las familias de Antonio Mugica y Roger Piñate. Cuando anunciaron que sus equipos serían los encargados del registro de las votaciones y luego el conteo de resultados, comenzaron los hombres de Trump a urdir una historia ¿adelantada e inventada? de unas supuestas trampas en el conteo inspiradas en la empresa “venezolana que ya estaba acusada de escamotear el triunfo de la democracia en las últimas elecciones en Venezuela donde dio de ganador al chavismo”, y a “la recalcitrante izquierda global, apoyada por Cuba y sus aliados globales comunistas”.

Bien lo detalló el diario El País de España en varias de sus publicaciones: este bulo circuló por las redes en varios estados de la Unión Americana y sirvió para que los trumpistas, desde toda la geografía estadounidense, repitieran esas mentiras en sus ciudades, municipios, estados y sobre todo en las redes y sus grupos radicales. Desde allí insuflaron a sus huestes para la convocatoria al ataque al Capitolio, tan solo unos días después de comenzada esta campaña que contrastaba con la verdad del acto electoral en el ámbito nacional.

A la par de esta demanda ganada por Dominion y ya pagada por el dueño de Fox News, el magnate Rupert Murdoch (quien desde el primer momento seleccionó a quien consideró el mejor abogado para defenderlo a sabiendas de la mentira que su propia gente maquinaba), se está tramitando otra demanda en la que la empresa Smartmatic reclama a la cadena 2700 millones de dólares.

Ya ha habido una resolución de una sala de apelaciones del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York que ha visto fundamento en un caso que podría acabar también tramitándose en Delaware. Para Fox, que ha aceptado pagar 787,5 millones para evitar no solo su condena, sino también el espectáculo del juicio, lo que tiene sentido es llegar también a un acuerdo extrajudicial con Smartmatic.

PREGUNTAS CLAVE SOBRE LA DEMANDA DE STARMATIC

¿Por qué Smartmatic demanda a Fox News?

La campaña de desinformación de Fox News tuvo un impacto negativo en la capacidad de Smartmatic para realizar negocios en los Estados Unidos y en todo el mundo. En consecuencia, Smartmatic se está defendiendo. Creemos también que estos ataques difamatorios ponen en duda la integridad del sistema electoral de los Estados Unidos, socavando así la democracia e impactando negativamente a los funcionarios electorales que trabajan arduamente para garantizar la integridad de los procesos electorales.

¿Quiénes están involucrados en la demanda?

Fox Corporation, propietaria de Fox News Network LLC; los presentadores de Fox: Maria Bartiromo, Lou Dobbs y Jeanine Pirro. También Rudy Giuliani y Sidney Powell. Estos acusados son los principales responsables o la fuente principal de gran parte de la información falsa que se ha difundido. Sus infundadas acusaciones fueron repetidas por otros medios de comunicación, periodistas, blogueros e influencers de todo el mundo.

¿Dónde presentó Smartmatic la demanda?

La demanda se presentó en la Corte del Estado de Nueva York en Manhattan, Estados Unidos.

¿Por qué Smartmatic no presentó la demanda en un tribunal federal?

Dado que Smartmatic y Fox News son empresas incorporadas en Delaware, la ley requiere que las demandas sean presentadas en un tribunal estatal en lugar de un tribunal federal.

¿Quién representa a Smartmatic?

Smartmatic está representada por Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff, LLP. El abogado principal de la demanda de Smartmatic es J. Erik Connolly, vicepresidente del Grupo de Práctica de Litigios y miembro del Comité Ejecutivo.

Si Smartmatic envió cartas de demanda de retractación a los medios de comunicación OANN y Newsmax ¿Por qué no presentó una demanda en contra estos medios también?

Smartmatic continúa analizando los reclamos en contra de OANN y Newsmax.

¿Cómo perjudican las declaraciones falsas el negocio de Smartmatic?

Smartmatic defiende enérgicamente su reputación de calidad, su tecnología segura y su historial comprobado de servicio al cliente para evitar que las afirmaciones infundadas dañen aun más su negocio. La reputación de Smartmatic y su trabajo en elecciones previas son factores fundamentales para atraer nuevos clientes. Para los posibles clientes, la integridad de Smartmatic es primordial en el proceso de toma de decisiones. También es igual de importante proteger la democracia para evitar que estas declaraciones falsas erosionen la confianza de los votantes en las elecciones.

¿Cuánto podría costarle esto a Smartmatic en términos de pérdida de negocio?

Smartmatic es una empresa global de tecnología y servicios electorales con más 20 años de experiencia comprobada en más de 25 países. Destruir la reputación de Smartmatic con acusaciones falsas puede hacer que la empresa pierda negocios con clientes y proveedores existentes, o nuevos negocios en el futuro. También puede tener un efecto dominó, impactando negativamente las elecciones en otros países. Smartmatic está demandando por 2700 millones de dólares.

¿Smartmatic ha hablado con clientes de otros países sobre la demanda?

Los eventos alrededor de las elecciones estadounidenses de 2020 son noticias en todo el mundo, por lo que casi todos los involucrados en temas electorales están al tanto del contexto y de cómo a través de la desinformación Smartmatic fue arrastrada a esta situación. Smartmatic se comunica de manera proactiva y honesta con sus clientes, compartiendo información según corresponda.

¿Cómo se determinó esta cantidad para la demanda?

Smartmatic tiene nuevas oportunidades comerciales en varios países. Es común que nuestros clientes se queden con nosotros durante 10 años o más. Por lo tanto, perder una parte de nuestras oportunidades puede representar una pérdida significativa de negocios y socavar las perspectivas futuras. También se consideran otros costos operativos y posibles pérdidas.

¿Cuánto tiempo tardará el caso en concluir?

En este momento no hay forma de responder a esta pregunta. Cada caso es único y contiene contenido único. Por lo tanto, cada caso concluye en su propio período de tiempo bajo la dirección del tribunal.

¿Smartmatic considerará llegar a un acuerdo extrajudicial si se hace una oferta?

Smartmatic está decidida a lograr los objetivos establecidos en la demanda, es decir, daños compensatorios apropiados, daños punitivos y la retractación total y completa de la desinformación en todas las plataformas de Fox.

¿No están los medios de comunicación en Estados Unidos protegidos por la Primera Enmienda?

La Primera Enmienda proporciona cierta protección a los medios de comunicación, pero existen límites. Creemos que los acusados excedieron los límites del discurso protegido.

¿Qué declaraciones falsas se han hecho?

Fox hizo más de 100 declaraciones e implicaciones falsas sobre Smartmatic. El tema general de la campaña de desinformación se centró en decir que Smartmatic arregló, manipuló y robó las elecciones estadounidenses de 2020. Eso es absolutamente falso. Smartmatic solo brindó servicios y tecnología al condado de Los Ángeles.

¿En qué jurisdicciones de Estados Unidos Smartmatic suministró hardware y / o software para las elecciones de 2020?

La única participación de Smartmatic en los Estados Unidos en las elecciones de 2020 fue como socio de fabricación, integrador de sistemas y desarrollador de software para el condado de Los Ángeles, California. Las afirmaciones de que Smartmatic estuvo involucrado en cualquier otra jurisdicción electoral en los Estados Unidos son falsas.

¿A quién pertenece Smartmatic?

La mayoría de las acciones de Smartmatic pertenecen a las familias de Antonio Mugica y Roger Piñate, quienes son dos de los fundadores de la empresa, CEO y presidente respectivamente. Las acciones restantes (menos del 20 %) están en manos de empleados e inversores independientes.

¿Smartmatic tiene alguna relación comercial con Dominion Voting Systems?

No. Smartmatic no tiene ningún vínculo comercial con Dominion, ni arrendamiento de software o hardware, ni participación en la propiedad, ni nada. Dominion es uno de nuestros competidores en el mercado estadounidense.