Runrunes de Bocaranda: ALTO - ¿GEORGE W. BUSH PREMONITORI0? - Runrun

¿GEORGE W. BUSH PREMONITORI0?

Fue en 2005 cuando pensó en lo que hoy vive el mundo entero. ABC News lo explicó: Durante más de un mes, el estado de Louisiana ha estado haciendo movimientos para frenar la propagación de COVID-19, o como se le conoce comúnmente, “coronavirus”. El gobernador de ese estado, John Bel Edwards, ha cerrado escuelas, bares, gimnasios, casinos, cines y ha reducido los restaurantes para solo llevar y entregar. Lo que varios de sus colegas gobernadores no hicieron. Luego, el gobernador Edwards extendió esas medidas por un período de tiempo más largo, ahora hasta el 30 de abril. Muchos de estos movimientos han sido provocados por las pautas presentadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Algunos han sugerido que las medidas del CDC, el gobierno federal y los gobiernos locales han sido lentas o inadecuadas. Pero la respuesta general es que “nadie podría haber predicho esto”, lo que hoy podría no ser exacto, es decir estaríamos mintiendo.

El pasado fin de semana, ABC News habló con los miembros del personal ejecutivo del presidente George W. Bush, quienes dijeron que el expresidente manifestó durante el ejercicio de la presidencia su enorme preocupación, exactamente, por este tipo de evento. También descubrieron un video de 2005 del presidente Bush y su personal, haciendo comentarios sobre este tipo de pandemia y cómo sería la respuesta estadounidense. El plan que el presidente G. W. B. puso en marcha fue vasto y costoso. Su visión inicial llegó con un precio de 7000 millones de dólares. Algunos dentro de su equipo pensaron que era una prioridad muy baja.

A raíz del 11 de septiembre, con los atentados que acabaron con las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y con la sucesiva guerra contra el Talibán, algunos sintieron que prepararse para algo “que no estaba a nuestras puertas” era una tontería. Pero el presidente Bush expresó estas palabras premonitorias: “Si esperamos que aparezca una pandemia, será demasiado tarde para prepararse. Y un día muchas vidas podrían perderse innecesariamente porque no pudimos actuar desde hoy”.

El presidente Bush pronunció un discurso en el Instituto Nacional de Salud, donde expuso su visión. Pero no solo su visión de cómo debería ser la respuesta, sino cuáles serían los impactos de una pandemia en los Estados Unidos: “Una pandemia es muy parecida a un incendio forestal. Si se detecta temprano, puede extinguirse con daños limitados. Si se le permite arder sin ser detectado, puede convertirse en un infierno que puede extenderse rápidamente más allá de nuestra capacidad de controlarlo”. Exactamente lo que 15 años después de manifestar su preocupación ha estado ocurriendo en su país y todos los países del mundo.

Curiosamente, ABC News informa que en la audiencia del discurso del presidente sobre la respuesta a la pandemia ese día en 2005, estaba el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas para los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses. El Dr. Fauci recibió ese título en 2005, y todavía lo tiene hoy. Se ha convertido en un nombre familiar como miembro del grupo de trabajo COVID-19 del presidente Donald Trump.

Parte del plan del presidente Bush en 2005 era construir una reserva masiva de medicamentos y equipo de protección personal, o EPP, que escasea en este momento, como Bush predijo que sería. El plan también incluía la construcción de una gran reserva nacional de ventiladores y máscaras faciales. Uno de los otros pilares del plan integraba un “sistema de alerta temprana” para las pandemias emergentes en todo el mundo.

Desafortunadamente, con el tiempo, la visión del presidente Bush se consideró insostenible. Su equipo continuó planificando, pero muchas partes del plan se hicieron a un lado por diferentes razones. Sin embargo, otras partes del plan permanecieron, incluso fueron archivadas. Muchas de las medidas que Estados Unidos ha tomado durante la pandemia de COVID-19 provienen del libro de acciones que en su conjunto quedaron en esos archivos presidenciales.

ATAQUES A TRABAJADORES DE SALUD

Muy dura la realidad que empiezan a confrontar los médicos, [email protected], camilleros, choferes de ambulancias, bomberos y hasta policías que están ayudando a los enfermos de COVID-19 en el mundo entero. Ya vimos en México cómo apartan y apedrean a [email protected] con uniforme. En Estados Unidos les han gritado para apartarlos y cada día son más los países donde las autoridades han tenido que imponer hasta multas para evitar ese rechazo grosero e infundado. Tienen miedo de que los contagien y esto ha venido creando una angustia adicional a todos aquellos que están arriesgando su propia vida para salvar las de otros.

Leí en redes cómo a una cajera de un supermercado en la ciudad española de Murcia había recibido una carta por parte de sus vecinos pidiéndole “se buscara otra vivienda para evitar “más riesgos” por el coronavirus. Ella respondió con otra carta que se hizo viral pues su hijo de 10 años no paraba de llorar. Un poco de empatía es lo que pide. La carta: “Somos tus vecinos y queremos pedirte por el bien de todos que te busques otra vivienda mientras dura esto ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas. No queremos más riesgos. Gracias”.

Su respuesta: “Soy la vecina del 3-IZQ. Al o a los valientes que dejan notas anónimas bajo mi puerta y que seguro la han sacado en alguna red social, os diré varias cosas: Sí trabajo en un supermercado, lo cual gracias a nosotros, vosotros coméis cada día. No me tenéis que venir a darme lecciones de limpieza cuando soy la primera que llega a casa y no puedo darles un beso a mis hijos hasta que no me he limpiado y desinfectado. Que la próxima vez en vez de tanto “aplauso a las 20 horas” tener un poco más de empatía por las personas que tenemos que trabajar y tenemos familia. Y en vez de dejar notas debajo de la puerta de mi casa, me tocáis el timbre y os lo diré personalmente. Por cierto, gracias por hacer llorar a mi niño de 10 años que ha sido el que ha cogido la nota”. Lo firma Miriam.

Los casos se siguen repitiendo. Así como España y México, también se reportan incidentes en Brasil, Colombia, Italia, Perú, Ecuador y otros países donde la pandemia hace estragos…