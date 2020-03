Runrunes de Bocaranda: CUARENTENA - Runrun

LA CUARENTENA

En este encierro voluntario decidí observar con mas ahínco los medios internacionales buscando notas, ejemplos, errores, cubrimientos noticiosos, aciertos y otro sin fin de hechos o acciones que valdría la pena compartir. Son tantas las “fake news” y los “sermones sin fuente cierta o comprobable”, [email protected] [email protected] después de la pandemia y otros ejemplares que quieren sacar provecho del aciago momento global.

Cada día hay temas increíbles. Comenzando con los 50 sacerdotes italianos que fallecieron por el contagio de sus feligreses a los que asistieron, consolaron o dieron los sacramentos cumpliendo con su misión de vida. Por eso, el virus los cazó. Porque su vida estaba inmersa en la de sus comunidades, y es probable que algunos de ellos se infectaran, sin darse cuenta o conscientes del peligro mortal, para ofrecer la extremaunción a un enfermo o simplemente atenderle en sus necesidades. Por ejemplo, confesarle. Tan cierta esta última misión que desde hace 4 días los sacerdotes católicos o los pastores protestantes y de otros credos en Estados Unidos están confesando desde la ventana de sus automóviles estacionados al lado del vehículo del confesado en los “parkings” de sus iglesias. Leo en la web “vida nueva” estas líneas: “La misión del sacerdote es una elección vital total, que nunca termina: los sacerdotes nunca se jubilan.

Por eso, el virus los cazó. Porque su vida estaba inmersa en la de sus comunidades, y es probable que algunos de ellos se infectaran, sin darse cuenta o conscientes del peligro mortal, para ofrecer la extremaunción a un enfermo o simplemente atenderle en sus necesidades. Por ejemplo, confesarle. El primer deber de un sacerdote es precisamente el de ayudar a morir con esperanza, tal vez liberarse de la culpa y de las cargas que un ser humano puede llevar consigo la mayor parte de su vida. El dolor que todos sentimos al ver que tantas personas enfermas mueren solas, sin consuelo espiritual, incluso ahora sin funerales (En Italia y España los incineran y sepultan sin que haya ni siquiera un miembro de su familia presente -y si acaso le entregan las cenizas dependiendo de la autoridad presente) deja en claro cuán importante es la presencia de un sacerdote al final para la persona moribunda, y también cómo los sacramentos y los rituales ayudan”.

A diario están creciendo en la Web los portales de los médicos, enfermeras, bomberos, policías y personal auxiliar- como serían los de limpieza o reparto de encomiendas- quejándose de la falta de apoyo de sus empleadores en cuanto la requerida y obligada protección que se merecen en tiempos normales y mucho mas en emergencias como el COVID19. Ya son varios los médicos y enfermeras con el virus en al menos una decena de países. Los mas contagiados son los de la llamada “primera respuesta”. Los primeros que atienden y se acercan a los enfermos antes de estar en cuarentena. No hay que hacer un ejercicio de imaginación para predecir que pasaría en Venezuela donde ya, desde hace al menos 6 años, la salud y la medicina vienen ocupando los peores puestos en las diferentes encuestas que se hacen en el país. Literalmente: “Que Dios nos agarre confesados”. Muy duro y cierto.

¿ITALIA E IRÁN CON TANTO COVID19?

El coronavirus que se originó en Wuhan, China, se ha extendido por 126 países, ha infectado a mas de 565,000 personas en 199 países y territorios y es responsable de más de 25.000 muertes a partir del 15 de marzo. China lideró el mundo hasta hace unos días en número de casos y muertes confirmados y solo hace 48 horas fue superada por los Estados Unidos en ambos renglones. Lo que mucha gente encuentra impactante es que Italia e Irán son el tercer y sexto país más afectados en este brote.

Según cualquier medida de sentido común, ambos países deberían tener un número mucho menor de casos confirmados y muertes porque están geográficamente lejos del epicentro del brote. Para entender este fenómeno que hoy tiene a todo el globo terráqueo en ascuas y preocupaciones comparto el artículo de la escritora Helen Raleighs (@HRaleighspeaks) en The Federalist.com. Ella es una inmigrante china que es “fellow” en políticas de inmigración del Centennial Institute de Colorado y que viene estudiando y haciendo seguimiento al tema “China” desde hace unas décadas:

“La razón por la cual estos dos países sufren más fuera de China se debe principalmente a sus estrechos vínculos con Beijing, principalmente a través de la iniciativa “One Belt and One Road” (OBOR). (Esto significaría “una región o una faja de terreno y un camino”). OBOR es el juego de política exterior de Beijing disfrazado de inversión en infraestructura.

Así es como funciona: China y el país X acuerdan hacer un proyecto de infraestructura en el país X. El país X tiene que pedir prestado a un banco chino para financiar el proyecto. Siempre se otorga un contrato a las empresas chinas, que luego llevan suministros y empleados chinos al país X para construir el proyecto. Claramente, el país que más se beneficia de esta iniciativa es China. El OBOR proporciona nuevos mercados y una demanda constante de los bienes y servicios de China, crea oportunidades de empleo para los trabajadores chinos y le da a China acceso a lugares estratégicamente importantes y recursos naturales. El verdadero objetivo de Beijing es aprovechar su nuevo poder financiero para expandir en gran medida su influencia geopolítica, así como su base económica y militar desde Asia hasta Europa y África.

Si bien esta iniciativa ha funcionado bien para los intereses estratégicos de China, no ha hecho lo mismo para los países participantes. Al menos ocho países que firmaron la iniciativa OBOR están tan en deuda con los chinos que tuvieron que entregar sus activos estratégicos a China para compensar su deuda. A pesar de estos preocupantes precedentes, los líderes tanto en Italia como en Irán se inscribieron ansiosamente en OBOR en 2019, con la esperanza de que la capital roja de la China comunista rescatara a sus naciones de los problemas económicos. Ahora están pagando un alto precio por ello.

Lo que ha sucedido en Italia

La economía de Italia ha estado luchando durante dos décadas. Ha visto tres recesiones en 10 años. Su tasa de desempleo era del 10.3 por ciento, y su tasa de desempleo juvenil era del 33 por ciento a partir de 2018. Según Marco Annunziata de Forbes, el nivel de vida en Italia hoy es más o menos el mismo que hace 20 años porque ha habido muy poco crecimiento. Los problemas económicos de Italia son causados por el envejecimiento de las industrias, las regulaciones ruinosas (especialmente sus leyes laborales demasiado rígidas), un sistema bancario ineficiente, altos niveles de corrupción y la agitación política constante.

De 1946 a 2016, Italia tuvo 65 gobiernos. No importaba quién estaba a cargo, carecía de determinación para implementar reformas estructurales serias y desregulación para impulsar la economía.

En cambio, cada uno de los 65 gobiernos esperaba poder salir de un desastre económico. La carga de la deuda de Italia como porcentaje de la actividad económica anual medida por el PIB está en 132 por ciento a partir de 2018, la segunda más alta en la UE, solo un poco mejor que Grecia.

La agitación política más reciente en Italia tuvo lugar en mayo de 2018. Semanas después de una elección, los grupos antisistema y los legisladores pro-UE no lograron producir un nuevo gobierno de coalición. El compromiso final resultó en un profesor de derecho prácticamente desconocido, Giuseppe Conte, que se convirtió en el nuevo primer ministro.

Al igual que sus predecesores, Conte no ha estado dispuesto a implementar ninguna reforma estructural. En cambio, buscó una salida “fácil”. Hace casi exactamente un año, en marzo de 2019, contra las advertencias de la UE y los Estados Unidos, Italia se convirtió en el primer y único país del G7 en firmar en OBOR. Como parte del acuerdo, Italia abrió una serie de sectores a la inversión china, desde infraestructura hasta transporte, lo que incluye permitir que las empresas estatales chinas tengan una participación en cuatro puertos italianos importantes. El acuerdo le dio a la China comunista un punto de apoyo en el corazón de Europa, pero Conte lo minimizó como “no es gran cosa en absoluto”.

Lombardía y Toscana son las dos regiones que registraron la mayor inversión china. Casi un año después, el primer caso de infección por coronavirus de Wuhan en Italia se informó en la región de Lombardía el 21 de febrero. Hoy, Italia está experimentando el peor brote de coronavirus fuera de China, y Lombardía es la región más afectada del país. Hasta el 14 de marzo, Italia reportó 24,747 casos y 1,809 muertes. Ahora todo el país está cerrado hasta al menos el 3 de abril. Se espera que su economía se contraiga un 7,5 por ciento en el primer trimestre, frente a lo que Conte esperaba.

Lo que ha sucedido en Irán

Irán enfrenta algunos de los peores desafíos económicos y políticos que tiene en décadas. La administración Trump volvió a imponer sanciones económicas en 2018, lo que ha empeorado una economía que ya se está desmoronando. En 2019, la tasa de inflación de Irán fue del 40 por ciento. El régimen tuvo que introducir un racionamiento para limitar el consumo de carne el año pasado.

Su moneda, el rial, ha perdido el 70 por ciento de su valor en dólares estadounidenses. La tasa general de desempleo fue del 15 por ciento, pero entre 40 y 50 por ciento entre los jóvenes. Hartos de las dificultades económicas, los iraníes salieron a las calles a fines de 2017 a 2018 y luego nuevamente entre 2019 y principios de 2020. Inicialmente, protestaron para expresar sus quejas económicas sobre la corrupción del gobierno, pero las protestas se trasladaron rápidamente a las demandas de una reforma política fundamental. Rechazaron la política de su gobierno de apoyar a los terroristas en países como Siria mientras ignoraban las dificultades económicas en su país, y pidieron que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, renunciara y que “muera a la Guardia Revolucionaria”, una poderosa fuerza militar leal a él.

El gobierno iraní respondió a estas protestas con un puño de hierro. Solo en 2019, se informó que el gobierno iraní mató a más de 1,000 manifestantes, arrestó a miles más y cerró Internet en todo el país durante seis días para evitar que las noticias sobre la represión se compartieran a nivel nacional e internacional. Frente a los desafíos económicos y políticos internos y al aislamiento internacional, Irán ha buscado a China como un aliado contra Estados Unidos, confiando en los lazos económicos y la cooperación militar con Beijing para defenderse de las sanciones impuestas por Estados Unidos. China ha mantenido a flote al régimen iraní comprándole petróleo, vendiéndole las armas de y transfiriendo tecnologías nucleares.

Pero 2019 fue el año en que Irán se inscribió oficialmente en OBOR. China ve a Irán como un jugador crucial para esta iniciativa porque Irán no solo es rico en petróleo, sino que también se encuentra en el camino directo de un ambicioso ferrocarril de 2,000 millas que China quiere construir, que se extenderá desde el oeste de China a través de Teherán y Turquía hacia Europa. Hoy, los funcionarios de salud iraníes rastrean el brote de coronavirus del país hasta Qom, una ciudad de un millón de personas. Según el Wall Street Journal, “China Railway Engineering Corp. está construyendo una línea ferroviaria de alta velocidad de $ 2.7 mil millones a través de Qom. Los técnicos chinos han estado ayudando a restaurar una planta de energía nuclear cercana “. Los profesionales médicos iraníes sospechan que los trabajadores chinos en Qom o un hombre de negocios iraní que viajó a China desde Qom causaron la propagación del coronavirus en Qom.

Pero los líderes religiosos y el gobierno iraní tardaron en tomar medidas. Los líderes religiosos en Qom se negaron a cancelar las oraciones de los viernes hasta finales de febrero, lo que permitió a los peregrinos infectados propagar rápidamente el virus a otras partes de la nación. Aunque el 1 de febrero el gobierno iraní prohibió a sus aerolíneas volar a China, hizo una excepción para Mahan Air, una aerolínea no oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El WSJ informó que Mahan Air “había llevado a cabo ocho vuelos entre Teherán y China entre el 1 y el 9 de febrero para transferir pasajeros chinos e iraníes a sus respectivos países de origen”. Esto explica por qué el coronavirus infecta a tantos funcionarios iraníes de alto nivel, incluido el primer vicepresidente Eshaq Jahangiri y más de 20 legisladores. Mohammad Mirmohammadi, un asesor de Khamenei, fue el funcionario iraní más importante que murió a causa del coronavirus hasta hoy.

Irán es ahora el tercer país más afectado en la pandemia de coronavirus, con cerca de 14,000 casos y 724 muertes. Dada la naturaleza secreta del régimen, muchos sospechan que el número real de casos y muertes es mucho mayor. Ilan Berman, vicepresidente del Consejo de Política Exterior de Estados Unidos, dice: “El coronavirus ha cobrado un costo político aún mayor en el régimen, porque ha expuesto a la élite clerical gobernante del país como incompetente y fuera de contacto”. Él predice que el coronavirus puede lograr lo que años de acciones de Occidente no han logrado: el colapso del régimen autoritario clerical de Irán.

Italia e Irán tienen sistemas sociales, económicos y políticos muy diferentes. Sin embargo, ambas naciones comparten algo en común: sus líderes se negaron a implementar reformas económicas y políticas en sus naciones. En cambio, buscaron estrechos lazos con la China comunista en los últimos años, vendiendo sus países y los intereses de su pueblo, con la esperanza de que la capital roja de Beijing rescatara sus economías en quiebra. Ahora sus economías están empeorando y su gente está sufriendo más en este brote viral, todo debido a las torpes y miopes decisiones de estos líderes.

UN IRANI ENCHUFADO AQUÍ

Sí, con negocios rojos rojitos en Venezuela. El cable de AP lo reveló el pasado 16 de marzo cuando un jurado neoyorquino determinó que evadió sanciones económicas de EE.UU. contra Irán al mover mas de 115 millones de dólares pagados por Venezuela través de bancos estadounidenses. Señala la investigación de Associated Press que “durante un juicio de dos semanas, fiscales del distrito sur de Nueva York acusaron a Ali Sadr Hashemi Nejad de crear una complicada red de empresas fachada y usar cuentas bancarias extranjeras para enmascarar sus negocios en Venezuela con empresarios iraníes. El dinero iba a ser usado para construir un complejo de vivienda pública en Venezuela, pero fue transferido de forma ilegal por el sistema financiero estadounidense en beneficio de individuos y entidades iraníes, aseguraron los fiscales.

El jurado declaró a Sadr culpable de cinco cargos, incluido el de la violación de las sanciones, e inocente de uno de lavado de dinero. La juez Alison Nathan declaró que de momento Sadr se mantendría en arresto domiciliario y que fijará una fecha para la sentencia. Estados Unidos considera a Irán una amenaza y por ese motivo impuso hace años un embargo que prohíbe transacciones financieras en Estados Unidos que beneficien económicamente a ciudadanos iraníes.

La acusación formal contra el iraní menciona cómo en agosto de 2004 Irán y Venezuela firmaron un acuerdo para cooperar en áreas de interés común. Un año después el gobierno de Hugo Chávez y el de Irán acordaron trabajar juntos para la construcción del proyecto de viviendas. Sadr controlaba junto a su familia el Stratus Group, un conglomerado que se dedicaba al sector de la construcción, el petróleo y la banca. Según la acusación estadounidense, en diciembre de 2006 una empresa creada por el Stratus Group negoció con Venezuela la construcción del proyecto de viviendas a cambio de 475 millones de dólares. Sin embargo, a través de los años, mientras Sadr transfería dinero venezolano por el sistema bancario estadounidense, maquinaba formas de esconder el papel de Irán en las transacciones, aseguran los fiscales estadounidenses. Los fiscales aseguran que las transferencias financieras fueron hechas entre abril del 2011 y noviembre del 2013. El supuesto complejo de viviendas iba a ser construido en Ciudad Ojeda, en el estado de Zulia, al noroeste de Venezuela”.

PROMINENTES CONTAGIADOS

Líderes del mundo desde presidentes hasta primer ministros o funcionarios de importancia en los mas variopintos gobiernos han manifestado estar infectados por el COVID-19. Uno de los primeros fue el presidente de Brasil Jair Bolsonaro. Luego el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau y apenas este 26/3 el primer ministro de Gran Bretaña Boris Johnson.

Los reyes de España se sometieron el 12/3 a la prueba del coronavirus como medida de prevención indicada por las autoridades sanitarias y sus resultados fueron negativos. La decisión se adoptó en función de las recientes actividades públicas que los reyes Felipe VI y Letizia mantuvieron últimamente. El anuncio se produjo después de que se informara de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo por el virus, lo que colocó en cuarentena a su pareja, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Todo el gobierno español se sometió también a las pruebas del coronavirus.

En Brasil el presidente Jair Bolsonaro se sometió a las pruebas de detección y esta bajo observación médica permanente tras haber dado positivo su asistente de prensa está bajo estricta vigilancia médica después de que el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Wajngarten, diera positivo de coronavirus, al llegar del viaje oficial presidencial al encuentro en Florida con el presidente Trump. Éste paso por el mismo examen ya que dos de sus colaboradores dieran positivo al virus. Recordemos que dos congresistas estadounidenses dieron positivo y están aún en cuarentena.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció hace quince días que suspendía toda su agenda durante dos semanas y que estaría aislado en su residencia, ya que tuvo contacto con alumnos de una escuela lusa en la que se ha detectó un caso de coronavirus.

Quien preside la Eurocámara, el italiano David Sassoli decidió ejercer el cargo desde su casa tras haber estado en una de las zonas de contagio en Italia. Irán tiene varios casos a nivel del alto gobierno: la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia de Irán, Masumeh Ebtekar, resultó contagiada de coronavirus, según informaron los medios locales y está en cuarentena desde el pasado 27 de febrero. La prueba para el virus fue realizada después de que Ebtekar presentase síntomas cuando participó en la reunión del Consejo de Ministros. Ebtekar es una destacada funcionaria iraní que anteriormente ocupó la vicepresidencia de Medio Ambiente. En su juventud, fue una de las portavoces de los estudiantes que asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979 y tomaron como rehenes a 52 diplomáticos durante 444 días.

El viceministro iraní de Salud, Iraj Harirchi, forma parte de los infectados por el nuevo coronavirus.

Su caso fue informado el 25 de febrero luego de que el funcionario presentará tos y sudoración durante una rueda de prensa. El vicepresidente iraní y otros dos miembros del gabinete están contagiados de coronavirus, reportó el pasado 11/3 una agencia de noticias semioficial mientras el número de casos en el país aumentó a 32.232 personas con los últimos 2.926 casos del 27/3. Los muertos ascienden a 144. El vicepresidente Eshaq Jahangiri había sido objeto de rumores de la prensa local, ya que no se había visto en fotos de reuniones recientes del gobierno. La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, confirmó la enfermedad del segundo máximo cargo del Ejecutivo de Hassan Rohani.

Además, informó del contagio de otros dos miembros del gabinete: Ali Asghar Mounesan, ministro de Herencia Cultural, Artesanía y Turismo, y Reza Rahmani, ministro de Industria. Aprovecho comentarles que el Ayatolá Jamenei, líder supremo de Irán, estuvo considerando al principio de esta pandemia liberar y enviar a sus casas para cuarentena obligatoria entre 40 y 45 mil presos políticos -tras chequeos médicos y certeza de que no estaban contagiados- como prevención al contagio en las cárceles. De eso no se ha hablado mas y ante la censura oficial nadie habló mas de la sugerencia conversada desde el más alto nivel iraní.

En Inglaterra otro que dio positivo fue el Príncipe Carlos quien comenzó su cuarentena voluntaria tras chequeos médicos. La Subsecretaria de Estado para Salud Pública del Reino Unido, la legisladora conservadora Nadine Dorries, anunció en una nota oficial que arrojó resultado positivo al contagio con el nuevo coronavirus. “Puedo confirmar que he dado resultado positivo al coronavirus (…) y me he sometido a auto aislamiento en mi hogar”, manifestó la funcionaria británica de 62 años.

Funcionarios de los servicios de salud pública investigan dónde y cómo contrajo el virus y con quién ha estado en contacto. Varios de sus colaboradores, al igual que en casos en otros países, han adoptado la cuarentena voluntaria en previsión de contagio. Los últimos miembros del gobierno británico con el COVID-19 son nada menos que el Primer Ministro Boris Johnson, el Director Médico del Reino Unido Chris Witty y el Secretario de Salud Matt Hancok. Estos dos últimos venían coordinando las acciones contra la propagación del virus. Recordemos que Johnson ha sido muy criticado por la tardía aplicación de estas.

Ali Sadr Hashemi Nejad