Continúan censando a damnificados del urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande

Desde hace un par de días y hasta el 21 de julio se extenderá el censo a los ciudadanos que quedaron damnificados y que residían en el Urbanismo Hugo Chávez del sector Playa Grande, luego del impacto de los dos sismos del pasado 24 de junio en el estado La Guaira que hicieron colapsar o dejaron inhabitables las torres que conforman el complejo.

Ciudadanos que habitan en ese lugar narraron a Runrun.es que el proceso es rápido. El Ministerio de Hábitat y Vivienda informó que el jefe o jefa de familia debe presentar la cédula de identidad, y si no la posee, el censo del Registro Único de Vivienda cuenta con un sistema biométrico para validar la identidad. Se necesita también los números de cédula de los integrantes del núcleo familiar.

El urbanismo Hugo Chávez, también conocido como Summa por la empresa turca que estuvo a cargo de su construcción, fue severamente afectado por el impacto de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que ocurrieron consecutivamente el pasado 24 de junio.

Los terremotos dejaron varias torres hundidas, achatadas o inclinadas debido al colapso de sus estructuras y cimiento. En el complejo había más de 3000 viviendas. No existe una cifra oficial desagregada que precise el número exacto de fallecidos únicamente en este urbanismo, pues las autoridades venezolanas no han proporcionado balances públicos detallados por cada complejo residencial.

En los primeros días tras los sismos, los propios habitantes relataron a los medios el rescate de múltiples cuerpos sin vida entre los escombros de las torres colapsadas. También, se documentó que al menos cuatro personas murieron dentro del urbanismo debido a incendios provocados por la explosión de sistemas de gas directo a los pocos minutos de los fuertes terremotos.

De igual forma, se hizo viral un video en el que una madre que perdió a una hija de seis años en los sismos y que vivía allí confrontaba a Nicolás Maduro Guerra, hijo del exgobernante Nicolás Maduro, a quien recriminaba por las fallas en la construcción del urbanismo que habrían podido incidir en que se desplomara en algunos casos.

"Nicolasito" es tendencia porque fue confrontado por una mujer que perdió a su hija en una vivienda construida por el gobierno.



“Todos ustedes tienes que ir presos, esto fue una irresponsabilidad y tienen que pagar”.



La respuesta de Nicolasito fue:



“En todo el estado se han… pic.twitter.com/AJiN6RvqtH — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 10, 2026

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