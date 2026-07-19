Lo que piden las ONG por los niños venezolanos en su día

Este 19 de julio, Día del Niño, organizaciones defensoras de Derechos Humanos llamaron a priorizar la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Save the Children, Cecodap y ONU subrayan que la emergencia no solo dejó daños materiales, sino también nuevas necesidades de protección, salud mental, educación y garantía de derechos para la población infantil.

Save the Children también pidió mantener la atención sobre los niños y niñas que permanecen en refugios temporales o espacios improvisados, donde enfrentan riesgos asociados a la falta de condiciones adecuadas de vivienda, agua segura e higiene. La organización advierte que la respuesta debe contemplar a niños en situación de mayor vulnerabilidad, incluidos aquellos con discapacidad y quienes han perdido redes familiares o sus hogares.

Cecodap, a través de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA), documentó el impacto de los sismos en la infancia venezolana y alertó sobre las consecuencias del desplazamiento, la pérdida de viviendas y la interrupción de las rutinas escolares. Se reveló que al menos 900 escuelas en nueve estados del país resultaron afectadas, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad educativa de miles de estudiantes. Además, destacó la necesidad de fortalecer el sistema de protección de niños y adolescentes durante la emergencia.

Los días posteriores a los sismos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó que 680 000 niños requieren asistencia humanitaria urgente tras los sismos y señaló que las prioridades son garantizar acceso a agua potable, saneamiento, atención sanitaria, nutrición, educación y protección infantil. La agencia alertó que los daños en hospitales y escuelas han afectado servicios esenciales para niños y mujeres embarazadas en varias zonas del país.

El llamado a la buena acción continúa desde otros espacios

Caleidoscopio Humano y Unicef reiteran que la exigencia de un futuro digno para los niños y niñas sigue en pie y pidieron que el Estado garantice educación de calidad, salud y nutrición junto a protección integral.

Hoy se conmemora el Día del Niño en #Venezuela y más allá de juguetes, seguimos exigiendo el derecho a un futuro digno 👧🏻👦🏽



📌Educación de calidad: Con escuelas aptas y docentes valorados.



📌Salud y nutrición: Acceso a hospitales equipados y a una alimentación que les permita… pic.twitter.com/XqBQYCbSU3 — Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) July 19, 2026

Las ONG coinciden en que la atención no debe limitarse a la entrega de ayuda material. Los niños, niñas y adolescentes afectados requieren espacios seguros, acompañamiento psicológico y oportunidades para recuperar sus actividades cotidianas luego de experiencias marcadas por miedo, pérdidas familiares, separación de sus comunidades y la incertidumbre sobre el futuro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.