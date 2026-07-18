El doblete sÃ­smico del pasado 24 de junio golpeÃ³ al sistema educativo del estado La Guaira. Algunos planteles presentaron daÃ±os reparables y otros enfrentan una compleja realidad marcada por el colapso de sus instalaciones y la necesidad urgente de recursos para iniciar su reconstrucciÃ³n.

Uno de los casos mÃ¡s emblemÃ¡ticos es el del colegio Madre Emilia, ubicado en MaiquetÃ­a, en el que los daÃ±os obligan a una intervenciÃ³n de gran magnitud para recuperar sus espacios.

En una entrevista concedida a Runrun.es, Rossy Corro, administradora del plantel, contÃ³ que las paredes de los edificios de educaciÃ³n inicial, primaria y bachillerato resultaron gravemente afectadas por el movimiento telÃºrico. Los daÃ±os alcanzaron salones, baÃ±os y pasillos. En el edificio de inicial y primaria la mamposterÃ­a de los dos primeros niveles sufriÃ³ importantes fracturas.

Sin embargo, las inspecciones tÃ©cnicas determinaron que las columnas y vigas permanecen en buen estado, por lo que la estructura principal sigue siendo segura.

“Estructural y emocionalmente estamos afectados, pero seguimos confiando en Dios y en el buen corazÃ³n de las personas que nos puedan prestar su mano de ayuda”, expresÃ³ Corro.

El colegio atiende a 918 estudiantes, desde educaciÃ³n inicial hasta sexto aÃ±o de educaciÃ³n tÃ©cnica, provenientes de distintas comunidades de La Guaira. Durante aÃ±os, esta instituciÃ³n pertenciente a la AsociaciÃ³n Venezolana de EducaciÃ³n CatÃ³lica (AVEC) ha formado a generaciones de niÃ±os y jÃ³venes, especialmente de familias de bajos recursos.

Tras el sismo, la instituciÃ³n iniciÃ³ una campaÃ±a para recaudar fondos destinados a la reconstrucciÃ³n. No obstante, las labores avanzan lentamente debido a que aÃºn se encuentran en la fase de demoliciÃ³n y remociÃ³n de escombros, sin contar con un presupuesto definitivo ni con suficientes camiones para retirar el material.

A travÃ©s de su cuenta en Instagram, estÃ¡n compartiendo informaciÃ³n de cÃ³mo pueden contribuir con esta causa.

Desde el colegio tambiÃ©n expresaron su pesar por la muerte en los terremotos de la psicopedagoga, Marianel BerroterÃ¡n, y su hija, Manuela SolÃ³rzano.

Otros planteles tambiÃ©n registraron daÃ±os

El Colegio San JosÃ© confirmÃ³ que, pese a las afectaciones, mantendrÃ¡ abiertas sus puertas. A travÃ©s de un mensaje dirigido a la comunidad educativa, el profesor Pedro HernÃ¡ndez asegurÃ³ que el plantel estÃ¡ preparado para recibir nuevamente a sus alumnos.

Entretanto, imÃ¡genes difundidas desde el Colegio AtlÃ¡ntida muestran los severos daÃ±os sufridos por las instalaciones del antiguo Gabriela Mistral, reflejando la magnitud del impacto que dejÃ³ el terremoto en parte de la infraestructura educativa de la entidad.

Al menos 14 colegios colapsaron

El viceministro de EducaciÃ³n, Alejandro LÃ³pez, informÃ³ el pasado 14 de julio que, si bien la mayorÃ­a de las instituciones educativas del paÃ­s no sufriÃ³ daÃ±os de consideraciÃ³n, La Guaira fue una de las entidades mÃ¡s afectadas.

SegÃºn el balance oficial, de las 316 instituciones educativas existentes en el estado, 14 colapsaron, 38 presentan afectaciÃ³n media y 86 registran daÃ±os menores como consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,2 del pasado 24 de junio.

Mientras avanzan las evaluaciones y los trabajos de recuperaciÃ³n, planteles como el Madre Emilia apelan a la solidaridad de la ciudadanÃ­a para acelerar la reconstrucciÃ³n y garantizar que cientos de estudiantes puedan regresar a espacios seguros en el menor tiempo posible.

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