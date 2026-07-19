La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio ascendió a 5208 personas, según el balance oficial de este 19 de julio, lo que representa un aumento de 89 víctimas frente a las 5119 reportadas el día anterior.

El número de personas alojadas en campamentos transitorios también registró un incremento y llegó a 23.820 damnificados, 2.350 más que los 21.470 contabilizados el 18 de julio.

El reporte mantiene en 107 la cantidad de campamentos transitorios habilitados y señala que 128 324 familias han sido atendidas desde el inicio de la emergencia. La cifra de personas que perdieron sus viviendas permanece en 17 907, mientras los daños estructurales continúan en 190 edificios colapsados y 856 inmuebles afectados.

En materia de asistencia, la distribución de alimentos aumentó de 10 063 toneladas métricas el 18 de julio a 10 964,97 toneladas en el nuevo balance. El suministro de agua potable también creció: pasó de 32.854.150 litros a 35 688 968 litros, un incremento de 2.834.818 litros.

La atención sanitaria alcanzó a 3 .935 pacientes, frente a los 38 292 registrados el día anterior, lo que supone 1643 nuevas personas atendidas. Los heridos se mantienen en 16 740 y los rescatados en 6462.

Réplicas disminuyen mientras avanza la recuperación ambiental

El número de réplicas tras los terremotos del 24 de junio se ubicó en 1388 en el balance de hoy. El despliegue operativo permanece con 2278 rescatistas internacionales y 30 989 efectivos nacionales.

En paralelo, las autoridades comenzaron a avanzar en medidas de recuperación ambiental en La Guaira, una de las zonas más afectadas. El Ministerio de Ecosocialismo informó hoy sobre un plan de remediación que contempla técnicas de fitorremediación para el saneamiento de la línea costera y la recuperación de áreas impactadas.

Como parte del manejo de los residuos generados por los daños, fueron habilitados 11 terrenos como Centros de Disposición Temporal de escombros, evaluados junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de evitar afectaciones ambientales durante la etapa de reconstrucción.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.