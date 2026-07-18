Cifra de fallecidos por terremotos sube a 5119 y ya van 1530 réplicas

A casi un mes del doblete sísmico que sacudió al país el pasado 24 de junio, la cifra de víctimas fatales en Venezuela ascendió a 5119 personas, según el más reciente parte oficial emitido por las autoridades gubernamentales este 18 de julio. El dato refleja un incremento de 50 decesos en comparación con el balance del día anterior, cuando se reportaban 5069 fallecidos.

El reporte de este sábado detalla que el número de personas albergadas en los 107 campamentos transitorios instalados escaló a 21 470 damnificados (235 más que las 21 235 personas registradas el 17 de julio). A pesar del incremento de desplazados dentro de los refugios —distribuidos principalmente en Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua—, el volumen de asistencia alimentaria no registró variación por segundo día consecutivo y se mantuvo congelado en 10 063 toneladas métricas de insumos distribuidos.

En contraste, el suministro de agua potable mostró un incremento con un total acumulado de 32 854 150 litros despachados a las zonas afectadas, frente a los 29 565 652 litros del reporte previo.

Más pacientes atendidos

En el ámbito de la salud, las autoridades sanitarias indicaron que la cifra de pacientes atendidos por afecciones derivadas del desastre ascendió a 38 292 personas, lo que representa 1341 nuevos pacientes asistidos en las últimas 24 horas.

Los datos de infraestructura y rescate no mostraron variaciones estructurales: se mantiene el reporte de 190 edificios colapsados, 856 inmuebles parcialmente afectados y 17 907 familias que perdieron la totalidad de sus viviendas. El número de heridos se estabilizó en 16 740 personas, mientras que la cifra de rescatados se mantuvo igual que el balance anterior, en 6462 personas.

El despliegue de fuerza en el terreno continúa sin variaciones en su personal con 2278 rescatistas internacionales, 30 989 funcionarios nacionales y 3745 voluntarios civiles. Entretanto, la actividad geológica no se detiene: los sismólogos estatales contabilizan un total de 1350 réplicas desde el sismo principal, con 19 nuevos movimientos telúricos detectados en la última jornada.

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