CLAVES | Las irregularidades que empañan las elecciones del 25M

Las elecciones previstas para el próximo 25 de mayo, en donde se elegirán a gobernadores, alcaldes, diputados a la Asamblea Nacional y representantes de los Consejos Legislativos, dejan más dudas que certezas en la opinión pública por las irregularidades y falta de transparencia.

Desde el inicio del proceso electoral -que fue anticipado y luego pospuesto- el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha recibido innumerables críticas por parte de políticos de oposición y la sociedad civil al considerarlo “parcial y poco transparente”.

Muchas son las irregularidades que empañan este proceso electoral, pero la más resaltante y que destaca el politólogo y profesor universitario Jesús Castellanos, es que a nueve meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el CNE no ha presentado los resultados desagregados de la consulta en la que declararon ganador a Nicolás Maduro.

A juicio del politólogo, con este proceso electoral, el CNE ha incumplido las leyes y normas que dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Procesos Electorales al irrespetar los principios constitucionales y legales relacionados con la transparencia, eficiencia y promoción de la participación ciudadana.

A continuación las seis claves sobre las elecciones del 25 de mayo que debes saber:

El cronograma electoral

El pasado 21 de abril, el presidente del CNE, Elvis Amoroso informó que el cronograma electoral se ha cumplido en 62%. En un comunicado, el ente electoral aseguró que avanza “de manera firme y sostenida en el cumplimiento de cada una de las actividades programadas”, pero no ofreció mayores detalles en el avance de las actividades.

Sobre esto, Jesús Castellanos agregó que el hecho de que el CNE no haya publicado la convocatoria a las elecciones regionales así como el cronograma en la Gaceta Electoral, también constituye una violación a las leyes.

La Ley Orgánica del Poder Electoral en Venezuela (Lopre) establece que el CNE debe hacer el anuncio formal del evento electoral y la publicación en gaceta, al igual que en medios públicos, del cronograma electoral con todas las fechas lo que funciona como la hoja de ruta del proceso de votación.

Auditorías que nadie ha visto

En el comunicado presentado por Elvis Amoroso también menciona las auditorías al sistema electoral, principal garantía de las elecciones en Venezuela, pero no específica la cantidad ni el resultado de las mismas. Según Jesús Castellanos, a la fecha, ya deberían haberse realizado la del Registro Electoral, software de la máquina de votación, la auditoría de datos electorales en la fase I y a la base de datos de huellas, pero no hay información al respecto.

Sin registro electoral

Otro detalle que se pasó por alto el CNE para estas elecciones es que el padrón electoral no se publicó en su fase preliminar. Este paso es de gran importancia debido a que los votantes pueden hacer sus objeciones. Tampoco hubo una campaña electoral para la inscripción de nuevos votantes ni jornadas para quienes quieran hacer cambio de centro de votación.

Una nota del diario TalCual señala que la poca información que se conoce sobre el registro electoral la dio a conocer el rector Conrado Pérez en una columna de opinión publicada el 31 de marzo en Diario Los Andes.

Según Pérez, el corte preliminar del Registro se ubica en 21.603.544 electores. De ellos, 21.306.227 electores podrán elegir a los diputados que integrarán la Asamblea Nacional, mientras que 19.787.186 electores, entre venezolanos y extranjeros, podrán votar para elegir a gobernadores y representantes de Consejos Legislativos.

El diputado Aníbal Sánchez también ofreció información sobre la cantidad de electores para este proceso. A través de su cuenta en X informó que son 21 321 783 venezolanos convocados a votar el 25 de mayo “esto es 11 755 menos que en julio del año anterior”, pero a éstos se le suman 197.044 extranjeros con derecho sólo al voto en regionales.

Revisando los datos y movimientos del #RE2025 encuentro que son 21 millones 321 mil 783 venezolanos convocados a votar el #25May “esto es 11.755 menos que en Julio del año anterior” pero a éstos se le suman 197.044 extranjeros con derecho sólo al voto en regionales



🗣️De ahí esa… pic.twitter.com/kRuFOLsZ1s — Anibal E. Sanchez Ismayel (@AnibalSanchezOF) April 13, 2025

Pluralismo artificial

En el comunicado difundido por Elvis Amoroso se detalla el proceso de postulación de los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados y miembros del consejos legislativos. En total, 36 organizaciones políticas, 10 regionales, tres organizaciones indígenas nacionales y cinco regionales, para un total de 54 partidos, lo que según el CNE “evidencia la amplitud del espectro político nacional”.

El comunicado se explaya e indica que se recibieron 36 986 postulaciones, correspondientes a 6687 candidatos y candidatas, 53.93% hombres y 46.07% mujeres “cumpliéndose con el principio de la paridad de género”.

El CNE destacó un “notable crecimiento” en la participación con respecto a procesos anteriores, lo que “refleja un renovado interés en los comicios por parte de todos los sectores políticos del país”.

“Este crecimiento reafirma la confianza en el sistema electoral y el fortalecimiento de la democracia participativa”, aseguró el ente electoral.

Por su parte, el politólogo y experto en temas electorales, Jesús Castellanos, afirmó que “el pluralismo en este evento es artificial mayoritariamente”.

Castellanos explicó que la mayoría de los participantes en el evento electoral provienen de un espectro político limitado, con una nula representación de la oposición genuina y demás sectores políticos que buscan otra alternativa distinta al gobierno.

Sobre esto, el periodista y experto en temas electorales, Eugenio Martínez, señaló en su cuenta en X que el aumento porcentual de las postulaciones en comparación con el proceso electoral del año 2021, “no equivale a candidaturas como lo que quiere hacer ver el CNE en su comunicado”.

A través de un escueto comunicado, el CNE asegura que ha ejecutado 62% de las actividades del cronograma de las elecciones conjuntas de mayo. En este comunicado no oficializa la cantidad de electores, aunque destacan como un logro aprobar el RE Definitivo de la elección pic.twitter.com/W9v4dr4O80 — Eugenio G. Martínez (@puzkas) April 21, 2025

Tarjetas judicializadas y aprobaciones exprés

Las tarjetas judicializadas y las aprobaciones exprés de candidatos que estaban inhabilitados por al menos 15 años fueron una de las grandes novedades de este proceso electoral.

“Más del 80% de los partidos nacionales participantes en el evento del 25 de mayo, son judicializados por el TSJ o exprés, configurados en todos los casos para favorecer al régimen, ya sea para potenciar la alianza oficialista o para beneficiar la construcción de una oposición complaciente al régimen de Maduro”, explicó Castellanos.

Según información de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, del CNE y de fuentes secundarias, 15 de los 36 partidos nacionales son judicializados y 15 son exprés.

Cifras ofrecidas por Conrado Pérez indican que la Comisión de Registro Civil y Electoral (Crece) presentó 782 solicitudes referentes al Registro Electoral, entre ellas, 52 levantamientos de inhabilitaciones políticas y ocho levantamientos de objeciones por datos de identificación.

Al observar el tarjetón electoral, se pueden ver las tarjetas electorales judicializadas por el TSJ y organizaciones aprobadas de manera exprés.

Se puede ver también, pero como “ausente” la tarjeta de la MUD que respaldó a Edmundo González Urrutia el 28 de julio. De las que apoyaron al opositor, para esta elección del 25M, sólo está activa Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales.

Como en todos los procesos electorales, el chavismo tiene la mayor cantidad de tarjetas (13), siendo la del Psuv la que encabeza la lista. Pero aquí también se observan tarjetas judicializadas a favor del gobierno de Maduro como lo son el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tupamaro, Patria Para Todos, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Podemos, Organización Renovadora Auténtica (ORA); Unidad Popular Venezolana (UPV), Bandera Roja, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Copei.

Henrique Capriles, sin duda, fue la gran novedad de este proceso electoral. Con la tarjeta de Unión y Cambio, avalada de manera exprés, el exgobernador de Miranda, inhabilitado desde 2017 por 15 años, apareció como por arte de magia habilitado como candidato a la AN.

Otro caso que fue noticia es la medida administrativa impuesta por la Contraloría General en contra de Simón Calzadilla, del Movimiento por Venezuela, a quien se le impidió postular su candidatura.

El partido Centrados, de Enrique Márquez, quien se encuentra detenido, no aparece en el tarjetón. Otros como el MAS, Progreso y Puente, y Unión, que ya estaban fuera de las presidenciales, tampoco fueron admitidos para estas elecciones.

Los otros partidos que aparecen en la boleta electoral son Fuerza Vecinal, Min Unidad, Movimiento Ecológico, Soluciones de Claudio Fermin, Derecha Democrática Popular (DDP) de Luis Ratti y la Alianza del Lápiz, de Antonio Ecarri. También Conde de Benjamín Rausseo y la Unión Nacional Electoral (UNE), del diputado Carlos Melo, esta última aprobada de manera exprés para las presidenciales.

Sin oposición para la contienda

La Plataforma Unitaria Democrática, el principal bloque opositor, el pasado 2 de abril reafirmó su postura de desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y rechazó el “voto a ciegas” para estos comicios regionales.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la PUD calificó la convocatoria a los comicios de mayo como “precipitada, injusta y viciada”. La organización aseveró que la “falta absoluta de garantías electorales y políticas hace imposible su participación en las elecciones de mayo”.

En el comunicado, el bloque opositor deja claro que la decisión de no participar no implica adaptarse al juego del gobierno, por el contrario, aseguran que seguirán presionando para que existan garantías electorales y por mantener espacios democráticos y de lucha política.

Sin página web por decisión del CNE

Desde la noche del 28 de julio, el portal web del CNE está “caído” o bajo un “ataque”, tesis que fue descartada por el propio Centro Carte. Su jefa de misión, Jennie Lincoln, declaró en agosto de 2024, en una entrevista en Atlanta, Estados Unidos.: “Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo una esa noche (…) La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”.

Seis meses después, en enero, el rector Conrado Pérez afirmó que el supuesto “hackeo” ya había sido superado y que próximamente la página web estaría disponible. Sin embargo; actualmente, nada ha cambiado, el portal sigue inactivo, pero con una particularidad.

Según informó el periodista Eugenio Martínez en su cuenta en X, “la web del CNE (el dominio) sí está operativo. Solo que el CNE lo oculta y usa discrecionalmente”.

El periodista indicó que el CNE “logró tener operativo los enlaces para los organismos electorales subalternos” y agregó que el ente electoral, si lo quisiera, pudiera publicar los resultados discriminados del 28 de julio.

Martínez puso como ejemplo un enlace para que los miembros de mesa (del 28J) presenten su excepción para no cumplir con el servicio electoral el 25 de mayo al cual se puede ingresar sin ningún problema.

Una nota publicada por TalCual afirma que el dominio cne.gob.ve sí está siendo utilizado por el Poder Electoral, así como los subdominios de la Intranet, el de las excepciones al servicio electoral, el servicio de correo electrónico y el sistema de organismo subalternos, además del correspondiente al Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral Tibisay Lucena (IAEPE-TL).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país