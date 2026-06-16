Preso político uruguayo recibió alta médica y volvió a su casa desvalijada

El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, recibió este martes el alta médica tras permanecer 19 días recluido en el Hospital de Clínicas Caracas por complicaciones de salud. El expreso político regresó a una casa totalmente desvalijada y destruida.

El periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas, informó que la salud de Breijo está mucho mejor tras dejar la clínica; sin embargo, su situación legal no ha cambiado y continúa bajo la medida de casa por cárcel.

Rojas indicó que a Breijo ya se le asignó la defensa privada y que el día de mañana van a juramentarse. Entre los abogados del ciudadano uruguayo están Eduardo Torres y Erick Camargo.

El periodista destacó que la casa del señor Breijo fue desvalijada y destruida en su totalidad: “Aquí no hay nada. A él lo dejaron sin nada. Aquí se produjo un robo”, comentó Rojas.

Carlos Julio Rojas hizo un llamado al fiscal Larry Devoe a iniciar una investigación en contra de los funcionarios del GOES que arrestaron a José Breijo y quienes, según él, fueron los mismos que invadieron la propiedad del adulto mayor.

El periodista pidió la colaboración a quienes puedan hacer donativos de electrodomésticos y piezas de baño para acondicionar el apartamento de José Breijo.

🇻🇪 Preso político José Breijo regresó a su casa totalmente desvalijada tras recibir el alta médica



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Detención arbitraria y ocupación ilegal de su apartamento

El señor José Breijo fue detenido en diciembre de 2023, cuando por una iniciativa personal, tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente, acudió a un establecimiento en Caracas con el único objetivo tomar una fotografía de una bandera con una inscripción cuyo contenido desconocía por la diferencia de idioma. Tras intentar compartir el contenido con miembros de la comunidad judía local para reportar el hallazgo, fue delatado y posteriormente capturado por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Luego de haber recibido una medida sustitutiva de libertad para cumplir con arresto domiciliario, Breijo se encontró con que su propiedad había sido ocupada ilegalmente por uno de los funcionarios que lo detuvo. Después de que se denunciara esta situación, el apartamento fue desocupado. Sin embargo, periodistas, vecinos y defensores de DDHH documentaron que la propiedad, ubicada en el edificio Pascuarelli en Bello Monte, fue desvalijada por el funcionario que la mantenía tomada de forma ilegal.

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