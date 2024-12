Inicio

“Una madre nunca se cansa de luchar”: Familiares de presos políticos le piden a la Iglesia abogar por su liberación

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Familiares de presos políticos se congregaron en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, en Caracas, y le pidieron a la Iglesia Católica interceder en la liberación de sus familiares, detenidos en contexto poselectoral.

Diego Casanova, miembro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos, leyó la carta ante los medios de comunicación y expresó: “Pedimos de ustedes que unan sus voces con las nuestras y queremos solicitarles, de forma respetuosa, un llamado claro y un contundente a la liberación para todos aquellos que han sido privados de su libertad por motivos políticos”.

“Le pedimos la atención y apoyo a los familiares en las parroquias cercanas a los centros de reclusión y cercanas a sus hogares. De igual forma, el apoyo de medicinas y artículos personales a través de organizaciones independientes o formales como Cáritas de Venezuela”, dijo.

Los familiares de los detenidos solicitaron un canal de comunicación con los obispos, esto con la finalidad de ser escuchados, unir fuerzas y sentir el acompañamiento. Además, solicitaron que en las celebraciones litúrgicas puedan pedir por la liberación de todos los presos políticos del país, al igual que en las tradicionales misas de aguinaldos.

Al finalizar la lectura, Casanova indicó que este es un nuevo acercamiento de los familiares con la finalidad de continuar sumando voluntades a su causa y que los detenidos por razones políticas no sean olvidados.

“No vamos a dejar de denunciar las condiciones inhumanas en las que están muchos de ellos”, sentenció.

“Una petición muy humana”

El subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, Rafael Bitter, expresó que aceptaban la solicitud y la consideró “una petición muy humana”.

“Viendo sus peticiones son válidas y muy humanas, porque no son animales lo que están encerrados, son personas. Por eso sus peticiones de pronunciamiento ya se están haciendo”, afirmó.

Bitter mencionó que en muchas parroquias de Venezuela, a diario, se está pidiendo por “esta realidad”. “Les digo a ellos que oremos, pero no solo es orar, también es trabajar para que esto sea una realidad en algún momento”.

Recordó que para el próximo año jubilar, el cual inicia el 24 de diciembre, el Papa Francisco pidió a los gobiernos del mundo un gesto de solidaridad, dejando en libertad a los inocentes. “En este caso, los presos políticos”. “No es lo mismo verlo 20 minutos, que tenerlos en casa y abrazarlos”, añadió.

“No somos políticos”

Durante la convocatoria, madres de presos políticos se pronunciaron. Como es el caso de Manuela González, madre de Anthony Quijada, de 23 años, trasladado desde Yare III a Tocorón y antes de eso, en Puente Ayala, Anzoátegui.

González indicó que “ellos no son políticos”, pero están alzando la voz por los muchachos que fueron detenidos después de los resultados electorales del 28 de julio.

“Mi hijo es inocente, no es ningún terrorista. Nosotros hemos esperado pacientemente que se cumplan todos los procedimientos y hemos hecho llegar al Ministerio Público, a todas las instituciones del Estado que nos han pedido consignar documentación. Nosotros no incitamos al odio, simplemente soy una madre, como las madres que me han acompañado, estamos aquí pidiendo, una vez más que se nos escuche”, declaró González.

González, proveniente del estado Bolívar, indicó que dejó su vida de lado para estar cerca de su hijo. “Estoy lejos de otra parte de mi familia, pero nunca digo que estoy sola, estoy con Dios y con Anthony, porque aunque está encerrado, yo lo llevo conmigo”, manifestó.

Agregó que, desde su punto de vista, no hay “hijo favorito”, porque una madre está con lel hijo que tiene más dificultad. “Las madres nunca se cansan de luchar y hacen todo lo posible. A donde tenga que ir y alzar mi voz, yo lo voy a hacer. Simplemente, pido la libertad de mi hijo y de todos los inocentes”.

Los familiares sentenciaron que para ellos no serán “Navidades felices” si sus familiares siguen detenidos.

En las últimas horas, la administración de Nicolás Maduro anunció nuevas excarcelaciones. De momento, se conoce que 21 personas han sido liberadas, entre ellas, Chelsea Venero, de 16 años, adolescente que fue detenida en Guacara, estado Carabobo, y la paciente oncológica Yenny Barrios.