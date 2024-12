Los derechos violados con la publicación de las fotografías de Rocío San Miguel

En horas de la tarde de este martes 10 de diciembre, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron difundidas – por primera vez desde su detención- una serie de fotografías de la defensora de Derechos Humanos (DDHH) y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, arrestada por el gobierno de Nicolás Maduro desde hace 10 meses y recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica, según activistas de DDHH y ONG.

Con las fotos, donde San Miguel presenta un evidente deterioro físico, se señaló que la defensora tiene una fractura en su hombro derecho y necesita una intervención quirúrgica.

Exigimos al Estado que @rociosanmiguel tenga acceso a sus médicos de confianza.

La defensora debe liberada no solo por su salud, si no por la arbitrariedad que se ha cometido. La publicación de estas imágenes le revictimiza, no se da explicación de cómo se encuentra. pic.twitter.com/1Csp8dn17S

