Las carrozas políticas que desfilan rumbo a las presidenciales - Runrun

Las organizaciones políticas del país comenzaron a movilizarse por la carrera presidencial de este 2024. El oficialismo y otros que se identifican como “opositores”, ya anunciaron sus candidaturas y hasta plantearon diferentes fechas en las que esperan celebrar los comicios.

El movimiento político empezó con fervor luego que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó a María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, que está inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años.

A pesar de la decisión del TSJ, la abanderada de la oposición aseguró que no se retirará de la carrera por reemplazar a Nicolás Maduro en Miraflores. Además, denunció que con la decisión del Poder Judicial el gobierno irrespetó lo contemplado en los Acuerdos de Barbados.

“Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien, declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar. Yo recibí un mandato del pueblo y lo haremos cumplir”, señaló Machado el pasado 29 de enero.

La llegada del asueto de Carnavales es propia para mencionar el movimiento de cada uno de los candidatos. Por el oficialismo, se confirmó que Nicolás Maduro será el abanderado para buscar la reelección por segunda vez.

Aunque por parte de quienes contrarían al chavismo hay varios nombres, la Plataforma Unitaria Democrática mantiene su apoyo a María Corina Machado. Algunos de ellos han sido calificados como “colaboradores” de la administración de Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional electa en 2020, controlada por el chavismo, comenzó una consulta para presentar un cronograma de elecciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Diferentes sectores acudieron al Parlamento para plantear sus propuestas. Todo esto se ha hecho dejando por fuera a María Corina Machado.

Jorge Rodríguez, jefe de la misión chavista en las negociaciones y presidente de la Asamblea Nacional, recibió el 5 de febrero en el Parlamento a sectores de la oposición que no reconocen el liderazgo obtenido por María Corina Machado.

De esas conversaciones, en las que participaron casi todos los candidatos que adversan a Maduro y también a Machado, salieron varias fechas hipotéticas para celebrar la elección presidencial.

Algunas propuestas que presentaron ante el Parlamento chavista irrespetaron lo pactado en los Acuerdos de Barbados, en el cual se convino elecciones en el segundo semestre de 2024.

Organizaciones y gobiernos internacionales exigieron a la administración madurista permitir que María Corina Machado pueda ser candidata en las elecciones presidenciales.

Estados Unidos anunció el 30 de enero que reactivarán sanciones al petróleo y gas si la administración de Nicolás Maduro no levanta la inhabilitación impuesta contra María Corina Machado. La advertencia llegó de parte del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.

In response to anti-democratic actions by Maduro representatives, the United States has revoked sanctions relief for Venezuela’s gold sector. The relief for Venezuelan oil and gas sectors will be renewed in April only if Maduro representatives follow through on their commitments.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) January 30, 2024