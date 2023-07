Maduro ratificó a Padrino López: cronología de sus años 'enchufado' a Min-Defensa - Runrun

Con la ratificación tanto de Padrino López como de Hernández Lárez los dos más altos cargos de la FAN se mantienen sin variación. Pero hubo cambios en otros componentes.

Nicolás Maduro ratificó a Padrino López como ministro de la Defensa por noveno período consecutivo. Acá los momentos más controversiales que ha protagonizado en estos años

Nicolás Maduro ratificó este viernes al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por noveno año consecutivo, al tiempo que renovó parcialmente la cúpula militar al cambiar a los comandantes del Ejército, Armada, Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana

«He decidido ratificar por sus valores de honestidad, moral, profesionalismo y por su liderazgo militar, al general en jefe Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa», señaló Maduro en un acto de graduación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El gobernante calificó a Padrino López -el ministro con mayor tiempo dentro del Ejecutivo desde la llegada al poder de Mauro- como un hombre «leal, trabajador, honesto, sacrificado, luchador».

«Pido todo el apoyo de la FANB para nuestro ministro de la Defensa, que es objeto del ataque diario de la canalla mediática de la ultra derecha y del imperialismo«, añadió.

Otro de los ratificados en su cargo en el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) fue Domingo Hernández Lárez. Maduro destacó sus «logros» en el «fortalecimiento de la capacidad combativa» de la institución militar y recordó que está en la «batalla» por «recuperar» la selva, los parques nacionales y el Amazonas de «bandas criminales».

También se mantuvo en su cargo al mayor general Santiago Alejandro Infante Itriago, quien cumplirá su segundo año al mando de la Aviación

Con la ratificación tanto de Padrino López como de Hernández Lárez los dos más altos cargos de la FAN se mantienen sin variación. Pero hubo cambios en otros componentes.

Maduro anunció como nuevo comandante general del Ejército a José Antonio Murga Batista, quien viene de la Región Estratégica Central de Defensa Integral (REDI), en sustitución de Félix Osorio, quien pasa a la reserva activa.

Mientras que nombró como comandante de la Armada al almirante Neil Villamizar Sánchez, en reemplazo de Aníbal José Brito.

Al frente de la Guardia Nacional Bolivariana sustituyó al mayor general Juvenal Fernández López, por el mayor general Elio Estrada, quien viene de ser el comandante de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Por otra parte, designó al mayor general Javier José Marcano Tábata como comandante de la Milicia Bolivariana.

Los ocho años y medio de Padrino López enchufado a Min-Defensa

A continuación, los hitos de los momentos más noticiosos que ha protagonizado Padrino López en sus más de ocho años y medio como ministro de la defensa.

Ascenso vertiginoso tras el 11 de abril de 2002

Vladimir Padrino López, nacido en Caracas en 1963, llegó al ministerio de la Defensa en octubre de 2014 en sustitución de Carmen Meléndez. En la página del ente oficial resaltan su actuación «destacada» como primer comandante del 311 Batallón de Infantería, “Libertador Simón Bolívar” en la «restitución del hilo constitucional durante los sucesos del golpe de Estado de abril de 2002».

Esa actuación en el 11 de abril le valió a Padrino López la confianza presidencial y una condecoración de Hugo Chávez dos semanas después del golpe. Así, el militar que ha llegado a expresar que llegó a la carrera de las armas por sugerencia de un amigo de la adolescencia y quien egresó como subteniente en el puesto 18 de su promoción en 1984, empezó a ascender puntualmente hasta convertirse en general de división en 2010 y mayor general en 2012, cuando lo nombraron segundo comandante del Ejército y jefe del Estado Mayor de ese componente.

El 2012 que lo catapultó mediáticamente

En 2012 a Padrino López le tocó ser el jefe de parada del desfile de 5 de julio. En esa fecha ganó notoriedad mediática por sus polémicas palabras al pedir autorización para iniciar el acto:

“Se hacen presentes en la avenida Monumental de Los Próceres 10.890 patriotas, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, revolucionarios, adiestrados y equipados para asumir el sagrado deber de la defensa de la Nación», expresó entonces.

Desde esa fecha, fue señalado de violar el artículo 328 de la Constitución que declara a la Fuerza Armada Nacional como una institución al servicio de la nación y no de parcialidad política alguna. Pero no por ello dejó de insistir en el carácter incluso «chavista» de la FANB en distintas alocuciones.

2013: defensa de proceso electoral viciado

En julio de ese año y por orden de Nicolás Maduro –quien se estrenaba pocos meses atrás como presidente tras el cuestionado triunfo electoral contra Henrique Capriles- Padrino López ascendió a general en jefe y fue designado comandante del Ceofanb.

Desde las primeras de cambio Maduro le entregó responsabilidades de confianza en otras áreas y lo incluyó en el Estado Mayor Eléctrico ­y en la Comisión Presidencial para Investigar las Asignaciones de Divisas.

Además, a Padrino López le tocó dirigir el Plan República de los comicios municipales del mes de diciembre, proceso tras el cual aseguró que la actuación de la FANB fue «impecable», pese a las denuncias de opositores sobre la parcialización de los militares en favor del chavismo.

2014: ministro de la Defensa y su ‘aporte’ para escalar la represión

En el marco de las protestas por el movimiento denominado «La Salida», que empezó en febrero de 2014 y derivó en varias muertes violentas en las calles, el entonces general en jefe escribió una carta pública el 6 de marzo en la que aseguró que la FANB no se prestaría «para la barbarie, para los golpes de Estado y mucho menos para forzar la voluntad popular”.

En octubre de ese año alcanzó el máximo peldaño de poder en la carrera militar, cuando Maduro lo nombra ministro de la Defensa para sustituir a Carmen Meléndez, quien duró quince meses en ese puesto. El cargo de ministro lo desempeñó en paralelo al de comandante estratégico operacional hasta junio de 2017.

Tan solo con tres meses conectado al nuevo poder, Padrino López estableció la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que incluía nuevas condiciones para el control militar del orden público, como el uso de armas mortales para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

2015: año del misterioso reposo

En julio de 2015 Maduro ratificó a Padrino López como su ministro de defensa durante los actos protocolares y de ascensos militares. Un mes más tarde, el propio gobernante reveló que le ordenó tomar un reposo médico, sin que ninguna fuente oficial revelase de qué enfermedad sufría.

En medio del hermetismo que suele reinar en estos casos en el gobierno chavista, hubo especulaciones respecto a que supuestamente sufrió un cáncer que le fue tratado en Cuba.

En septiembre de 2015, reapareció en unas fotos que lo mostraban en conversaciones desde La Habana con el fallecido Fidel Castro, ambos vestidos de ropa deportiva. La postura de Padrino López en una de esas gráficas, en las que lucía corporalmente inclinado hacia el líder de la revolución cubana, generó controversia en la oposición venezolana, quienes lo señalaron de «postrarse» ante Castro.

ÉCHAME EL CUENTO OTRA VEZ, MI TAITA. Un Padrino López embobecido reaparece en Cuba junto a Fidel Castro. pic.twitter.com/GBXzwRJk69 — TalCual (@DiarioTalCual) September 6, 2015

Tras meses de rumores, Padrino aclaró en una entrevista en televisión que no tuvo cáncer, pero no especificó qué problema de salud padeció.

«Mi salud está perfecta, me siento muy bien, hace cuatro meses tuve un percance, que fue atendido y superado. (…) Se tejió una serie de paradigmas antes esto, rumores, se quiso crear incluso un vacío de autoridad en la FANB en ese momento. Siguen saliendo temas de que estoy complicado, pero yo no tengo cáncer, mi problema no fue eso y no lo es», declaró en entrevista a Vladimir Villegas.

2016: Pugnas con la AN legítima y unción como «súper ministro»

Padrino volvió con todo después de la misteriosa enfermedad que lo mantuvo alejado e inició una polémica el primer mes del año contra la Asamblea Nacional de 109 diputados opositores que escogió el pueblo en elecciones legislativas.

El 15 de enero de 2016, cuando Maduro ofrecía su Memoria y Cuenta, el presidente de ese parlamento, diputado Henry Ramos Allup, se refirió a Padrino López y al carácter apolítico que debe mantener la Fanb.

«La definición de lo que para nosotros debe ser la Fuerza Armada está en la Constitución. La Fuerza Armada sin apellido: Fuerza Armada Nacional(…) No puede ser política, no puede ser deliberante, no pueden estar sometidas a ninguna parcialidad política. (…) El militar activo que quiera hacer política, cuelgue el uniforme y vaya a hacer política», sentenció en su discurso Ramos Allup.

Y aunque el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así lo deja claro al afirmar que «la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política», Padrino López dijo que la condición apolítica de las FANB desapareció con la Constitución de 1961

«Es propicio recordar que hace 16 años fue derogado por el pueblo venezolano, convocado como poder constituyente originario, el adefesio discriminatorio entre civiles y militares. Este tema, quizás ignorado por muchos, fue ampliamente debatido en la Asamblea Nacional Constituyente: Los principios de seguridad de la nación obligan en la formación militar a deliberar sobre las políticas del Estado. (…) No dice la CRBV que es apolítica y no deliberante. Por lo tanto, los términos apolítico y no deliberante para la Fanb quedaron en el pasado. Se fueron con la Constitución de 1961. Es historia».

1. La FANB es una institución esencialmente profesional y sin militancia política. No dice la CRBV que es APOLÍTICA y NO DELIBERANTE. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) January 16, 2016

5. Por lo tanto, los términos APOLÍTICO y NO DELIBERANTE para la FANB quedó en el pasado, se fué con la Constitución de 1961. Es historia! — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) January 16, 2016

Un mes después, y como consta en una noticia publicada en nuestro sitio web, Padrino López ordenó dotar dotar de armas largas y municiones a la Milicia Bolivariana y al pueblo. Estas directrices las estableció en un documento que entregó a los oficiales del Estado Mayor Superior Ampliado para su ejecución ante supuestas amenazas a la independencia y soberanía del país.

En julio de 2016, Maduro elevó a Padrino López a una especie de función de «súper ministro» en un plan para enfrentar la supuesta guerra económica.

“Todos los ministros y ministras, todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, bajo el mando del Presidente de la República y bajo el mando del general en jefe, Vladimir Padrino López, a partir de este momento”, fueron las palabras que pronunció Maduro ese 11 de julio en cadena nacional.

De esa forma, Padrino López llegó a equipararse a un vicepresidente o cualquier cargo civil similar, en un cargo que le permitía supervisar la implementación de políticas públicas para mejorar el sistema agroproductivo e industrial, así como también la distribución de alimentos y fármacos en tiempos de alta escasez.

2017: atrocidades y represión a las protestas

La mayor ola de protestas contra el chavismo que se inició en marzo de 2017 y se extendió hasta julio desató la represión desmedida de las FANB. Muertes, torturas y robos fueron denunciados en el marco de esos hechos.

En junio de ese año, Padrino López reconoció parcialmente los excesos militares tras hacer un llamado a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a actuar dentro del marco de la Ley.

“No quiero ver un guardia más cometiendo una atrocidad en la calle”, advirtió entonces, y agregó que los funcionarios que se apartaran de la línea del Estado y que irrespetaran los derechos tendrían que «asumir su responsabilidad”. No obstante, en dos alocuciones posteriores, aseguró que la FANB estaba destinada «a servirle al pueblo» y desestimó las denuncias sobre actuación de grupos paramilitares que arremetieron contra los civiles opositores que participaron en un plebiscito.

Luego, en noviembre de 2017, la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien rompió con el chavismo tras advertir sobre la ruptura del hilo constitucional, denunció ante La Haya tanto a Padrino López como a Nicolás Maduro, Néstor Reverol y otros alto mando militares por la comisión de «crímenes de asesinato, tortura, encarcelamiento, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población”.

Cabe recordar que la Corte Penal Internacional reabrió en junio de 2023 la investigación contra Venezuela por los presuntos crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la represión policial y militar de las manifestaciones antigubernamentales de ese año 2017, que causaron un centenar de muertos.

2018: sancionado por EEUU

El 25 de septiembre de 2018, La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (Ofac) anunció sanciones contra un grupo de funcionarios, entre ellos Padrino López, En esa ocasión, EEUU dijo que estas sanciones apelaban al círculo de allegados que Maduro utilizaba para «aferrarse al poder, mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela».

Padrino López había sido sancionado antes por el gobierno de Canadá, quien lo señaló de ser uno de los responsables del deterioro de la democracia en Venezuela. En febrero de ese año mismo, el ministro de Seguridad de Costa Rica giró instrucciones para prohibir su ingreso a ese país, ante rumores de que optaría por asilarse allí.

Antes de que EEUU lo sumara a la lista de sancionados Padrino López había fijado posición en torno a este mecanismo promovido por el Departamento de Estado contra otros miembros del cuerpo castrense como Rodolfo Marco Torres, Francisco Rangel Gómez, Fabio Zavarce Pabón y Gerardo Izquierdo Torres.

“No sé qué institución nacional o internacional condujo una investigación que arrojara la aplicación de una sanción ridícula y estúpida por parte del gobierno de EEUU contra compañeros de la FAN”, dijo el ministro de la Defensa, quien fue uno de los últimos militares activos venezolanos en estudiar en ese país, en donde fue capacitado para operaciones psicológicas en la Escuela de las Américas y luego en la Escuela de Infantería del Ejército, ambas ubicadas en Fort Benning, Georgia.

EE.UU. aplicó sanciones a cuatro funcionarios actuales y exfuncionarios del gobierno de Venezuela: Cilia Adela Flores de Maduro, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, Jorge Jesús Rodríguez Gómez y Vladimir Padrino López. https://t.co/O3ifNq09Sa — USA en Español (@USAenEspanol) September 25, 2018

2019: ¿Se tambaleó su lealtad?

En enero de 2023 se constituyó un gobierno interino en Venezuela presidido por Juan Guaidó y reconocido por más de 50 países. El propósito era encaminar el país a una transición democrática que desalojara del poder a Nicolás Maduro, que obtuvo un triunfo electoral en comicios de 2018 que no fueron reconocidos por la comunidad internacional.

Los meses avanzaban y las posibilidades de que se concretara esa meta se diluían. El 30 de abril al país lo madrugaron con una imagen de Guaidó junto al hasta entonces preso político, Leopoldo López, desde La Carlota. Llamaban a los ciudadanos salir a las calles para dar inicio a la “fase final” de la Operación Libertad, con el objetivo de que Nicolás Maduro dejara el poder.

En la mañana de confusos hechos, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reveló que estaban “enfrentando y desactivando” a un grupo de militares que promovían un “golpe de Estado”, mientras que Padrino López rechazaba frontalmente el movimiento, al que calificaba de “golpista» y le atribuía la supuesta misión de querer «llenar de sangre el país”.

El alzamiento falló, Maduro quedó en el poder y las versiones sobre el hecho no tardaron en conocerse. Dos meses tras el fallido intento militar, el exjefe del Sebin, Cristopher Figuera -quien participó del movimiento y liberó a Leopoldo López- reveló a The Washington Post cuál era el plan inicial. Y este supuestamente incluía a Padrino López.

Según su versión, el golpe al poder de Maduro se concretaría con una sentencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para devolverle los poderes a la Asamblea Nacional. Esto, a su vez, permitiría a Padrino López forzar a Maduro a abandonar el poder.

Figuera admitió que días antes del procedimiento tuvo sus dudas con Maikel Moreno y Padrino López y que cuando llamó por teléfono al ministro de la Defensa este rechazó contestarle, y alegó que estaba viendo la película Avengers: Endgame en el cine.

Tras los hechos, se difundió un video de familiares de Padrino López quienes le pedían «terminar la masacre» en Venezuela.

«Hoy decide si te pones del lado del pueblo o lo masacras. Será tu decisión pasar a la historia como un libertario o como un tirano«, decía un primo de López en el audiovisual.

«Será lo único que te lleves el día de tu partida. ¿Cuál será tu legado, primo? ¿Será basado en a promesa que un día nos hiciste, de mantenerte como un soldado institucional al servicio de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo, o será dejar la miseria, el vandalismo y la delincuencia?«, continúa en el mensaje. «Primo, no permitas el genocidio de nuestro pueblo«, agregaba

2020: Pandemia y acusación de EEUU

En el año en el que inició la pandemia el gobierno de Maduro ordenó en las primeras de cambio una cuarentena estricta que limitó la movilidad de los ciudadanos.

Padrino López anunciaba entonces que la Fuerza Armada Nacional controlaría el acceso a los estados declarados en cuarentena obligatoria. En las calles el paso entre municipios y ciudades era restringido por muros de cemento o vehículos policiales y militares que obstaculizaban vías, en un intento por frenar al nuevo coronavirus.

En los meses siguientes, proliferaron las denuncias contra las alcabalas policiales y militares por supuesta extorsión a productores y ciudadanos que debían transitar por las vías por razones de trabajo.

En ese mismo mes de marzo de 2020, en los albores de la pandemia, Estados Unidos acusó a Padrino López de realizar operaciones narcotraficantes en Honduras, Belice, Guatemala y México.

“[Ellos] suministraron códigos de autorización y coartadas para los aviones y lanchas que transportaban los cargamentos al inicio de su trayecto hacia Estados Unidos”, señaló el fiscal del Distrito Sur de Nueva York Geoffrey Steven Berman.

De esta forma, Padrino López fue incluido en una lista de 15 funcionarios de Maduro involucrados en una trama de narcotráfico y otros negocios ilícitos que, supuestamente, afectaron a la sociedad estadounidense.

Por otra parte, y en el desfile del Día de la Independencia de ese año, Padrino López se quitó el tapabocas para afirmar que la oposición “nunca podrá ejercer el poder político en Venezuela”.

“No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana (…) yo creo que es bueno que lo entiendan”, indicó Padrino López.

2021: «Tenemos armas para defender la democracia»

En su séptimo año al frente del Ministerio de la Defensa, Padrino López fue mencionado, junto a otros cuatro militares, en un juicio por lavado y evasión de sanciones en el Distrito Sur de Florida. En marzo de este año también le tocó enfrentar las recriminaciones por la muerte de ocho militares venezolanos a manos de grupos armados en ataques en Apure.

«Que no quede impune la muerte de estos dos compañeros. Busquemos hasta debajo de las piedras a los que causaron esta terrible pérdida a la FANB y a la patria entera», dijo Padrino López.

En el mes de diciembre, pronunció un discurso en un acto de conmemoración de los 162 años de la Batalla de Santa Inés en el que hizo una advertencia a los «enemigos de la patria».

En el acto, celebrado en Barinas, emitió fuertes comentarios que generaron resonancia en redes: «El mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria: no se equivoquen, no nos subestimen. No somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia, la revolución bolivariana y la patria, que es de todos los venezolanos.

2022: Visita resguardada a Las Tejerías

Con la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia a Padrino López le tocó coordinar con su homólogo Iván Velásquez los detalles de la reapertura de la frontera.

¡Buenos días Venezuela! Desde el Puente Internacional “Simón Bolívar” le decimos a nuestro pueblo: ¡Vienen buenas noticias para la Patria Grande! pic.twitter.com/qV5gfbMePG — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) September 24, 2022

En el mes de octubre, el estado Aragua sufrió aludes torrenciales consecutivos en Las Tejerías y El Castaño que dejaron decenas de muertos y cientos de damnificados. Al primer punto de desastre acudió Padrino López para hacer un recorrido, pero no lo hizo solo, sino completamente rodeado de militares, y supervisando el trabajo que otros soldados realizaban.

He caminado junto a los Generales y Almirantes del Alto Mando Militar de la #FANB, las áreas más afectadas de #LasTejerias. Todos estamos comprometidos con esta gente y trabajando muy rápido para retornar a un estado de paz y sosiego. ¡Venceremos! pic.twitter.com/j88EtSPWWR — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) October 12, 2022

«Estamos llegando a los sitios más remotos a través de aeronaves de nuestra FANB, helicópteros que han sido desplegados para llevar, precisamente, alimentos y agua potable para los sectores más inaccesibles», apuntó el funcionario durante un recorrido, junto al estado mayor militar, en la zona del deslave.

2023: El defensor del Maduro «parturiento»

En un año que inició con múltiples protestas de educadores y trabajadores venezolanos por reivindicaciones salariales, Padrino López fungió como defensor del gobernante Nicolás Maduro y de su supuesta incapacidad para aumentar los sueldos.

«Yo me imagino a mi comandante en jefe (Nicolás Maduro) pariendo como está para pagar los salarios, pariendo para mantener la Fuerza Armada, pagarle a los maestros y las maestras, recuperar las escuelas, ambulatorios y hospitales», declaró Padrino López en un acto que se realizó en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas.

En la misma alocución, hizo alusión a la trama de corrupción develada en Pdvsa y otras instituciones del Estado, en las que se presume una corrupción que afectó al patrimonio nacional por miles de millones de dólares.

«Yo me imagino a mi comandante en jefe con una gran calentura por dentro de impotencia. No es solo un acto de corrupción, es un acto de traición a la patria (…) Estando nosotros pariendo aquí y venga un grupo inescrupuloso, sin conciencia cívica, nacional, sin patriotismo, despojado de toda ética y moral, venga y cometa estos desmanes contra la Patria».

El rostro de Padrino López también fue incluido en un monigote de Judas de cuatro cabezas que quemaron los feligreses el Domingo de Resurrección en La Candelaria.