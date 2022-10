Huella Digital | Iván Velásquez: El experto anticorrupción colombiano que estrecha la mano de Padrino López - Runrun

Su nombramiento fue bien recibido por algunos políticos colombianos, otros cuestionaron que el investigador no tenía experiencia en el área

Iván Velásquez Gómez, actual ministro de la Defensa en Colombia, abogado, defensor de derechos humanos y férreo investigador de casos de corrupción ya debió afrontar una tarea complicada: darle la mano a su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López, en aras de la reconciliación binacional.

Las credenciales de Velásquez Gómez están blindadas. Es un abogado de carrera que comenzó a destacar en la década de los 80, pero fue en los 90 cuando se dio a conocer por liderar varias investigaciones en contra del narcotraficante Pablo Escobar al demostrar que la cárcel donde estaba recluido -La Catedral- era un lugar lleno de lujos y un centro de crimen y corrupción.

Desde 1991 a 1994, Iván Velásquez se desempeñó como Procurador Departamental de Antioquia, en donde investigó casos relacionados con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos en contra de civiles.

En 1996 ocupó el cargo de Magistrado suplente del Consejo de Estado. Desde 1997 y hasta 1999, se desempeñó como Director Regional de Fiscalías en Medellín, en donde dirigió una gran batalla en contra de las Autodefensas, una organización paramilitar y terrorista que participó activamente en el conflicto armado interno en Colombia.

En el año 2000 se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, donde realizó importantes investigaciones sobre parapolítica.

Desde 2006 hasta agosto de 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal. Desde ahí investigó los vínculos que tenían los miembros del Congreso de la República con el paramilitarismo, logrando que más de 50 congresistas fueran condenados.

Como méritos a su lucha, recibió en el año 2011 el Premio Mundial de Derechos Humanos por parte de la International Bar Association (IBA). En el 2012, la Asociación Alemana de Jueces lo elogió por su compromiso de luchar contra las represalias y respetar los derechos fundamentales del ser humano.

Sin embargo, para sus detractores hay algo para lo que Velásquez no estaba preparado. El pasado mes de julio, Gustavo Petro, anunció au nombramiento como nuevo ministro de Defensa de Colombia. La designación generó gran polémica en el país, y uno de los primeros en oponerse fue el expresidente Álvaro Uribe.

“¡Bueno, será que ‘el hábito hace al monje!’”, expresó el ex mandatario, haciendo referencia a que Velásquez no tiene experiencia para ejercer dicho cargo.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, tildó a Velásquez de perseguidor político, de amenaza y de enemigo acérrimo del partido político.

En una entrevista realizada a Velázquez por el portal web Cambio el pasado 30 de julio, en donde le cuestionan sus conocimientos para asumir el cargo de ministro de Defensa, este respondió:

“Bueno, pues naturalmente un ministro de Defensa Civil no dirige operativos, no diseña estrategias militares y tiene mucho más una actividad de dirección de las políticas que desde la Presidencia se imparten para la fuerza pública. De manera que este argumento que muchas veces ha sido utilizado como descalificación de la falta absoluta de experiencia en la estrategia de la guerra, creo que no es de recibo, mucho menos ahora que lo que pretende el presidente Petro es la estrategia de la paz”.